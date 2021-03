Cómo abrirte una cuenta de ahorro (¡y no pagar comisiones!) aunque no tengas domiciliada la nómina

Hoy en día, tener una cuenta de ahorro no es solo recomendado en épocas de crisis, puesto que hacer un esfuerzo mensual para ir aumentando la cifra depositada contribuye a saber que disponemos de un dinero extra en caso de emergencias. Esto nos ayudará también a aprender a gestionar el dinero de nuestra cuenta, ya que deberemos guardar una parte para los gastos mensuales y dividir otra para el ahorro, evitando gastos innecesarios. De hecho, es aconsejable transferir una cantidad fija cada mes a esta cuenta de inversión, para acostumbrarnos y saber que esa cantidad ya no debemos tocarla. En este sentido, si estamos perdidos y no sabemos cuánto dinero pasar a la cuenta, podemos aplicar al mes la regla del 50/30/20: el 50% de nuestros ingresos serán para gastos principales, 30% para caprichos y el 20% restante para ahorro.

Además, muchas cuentas de ahorro, aunque no son el producto financiero más rentable, sí que ofrecen ciertas ganancias, por lo que puede ser otro motivo más para optar por esta cuenta. Y si hay una ventaja de contratar de este servicio que se lleva la palma esa es la liquidez, puesto que nos permiten disponer de nuestros ingresos de manera más ágil que otros productos. Claro que, el papeleo con el banco, los intereses de algunas cuentas y las comisiones de apertura o mantenimiento hacen que muchos usuarios se alejen de esta práctica.

Otro de los motivos que alegan muchas personas para no darse de alta en una cuenta de ahorro es que deben tener la nómina y los recibos domiciliados en el banco en el que decidan abrirla. Sin embargo, existen alternativas que evitan todas estas contraindicaciones y que animan a abrir este producto: la cuenta sin comisiones ni condiciones de BBVA, un servicio en el que no te exigen ningún tipo de domiciliación ni comisión. ¿Quieres descubrirla?

Sin comisiones ni condiciones

Tal y como aseguran en la página web del BBVA, "más de 700.000 clientes disfrutan ya de esta cuenta sin comisiones y sin condiciones", pero, ¿qué es lo que tengo que saber antes de sumarme a su comunidad? Para empezar, las ventajas que ofrecen son para nuevos clientes que se abran, por primera vez, una cuenta en la entidad; de este modo podremos acceder a los siguientes beneficios:

Sin comisiones. Desde BBVA ofrecen una cuenta sin comisiones de administración ni mantenimiento, lo que incluye poder retirar efectivo a débito en sus más de 6.000 cajeros en España o en tus transferencias online dentro del EEE.

Desde BBVA ofrecen una cuenta sin comisiones de administración ni mantenimiento, lo que incluye poder retirar efectivo a débito en sus más de 6.000 cajeros en España o en tus transferencias online dentro del EEE. Sin nóminas. No es común poder abrir una cuenta de ahorro sin tener una nómina domiciliada o algún recibo, pero en el BBVA sí, pudiendo acceder a las ventajas que esto puede suponer para la economía familiar en presente y futuro.

No es común poder abrir una cuenta de ahorro sin tener una nómina domiciliada o algún recibo, pero en el BBVA sí, pudiendo acceder a las ventajas que esto puede suponer para la economía familiar en presente y futuro. Uno o dos titulares. Si lo prefieres, también puedes abrir tu cuenta ‘online’ sin comisiones con dos titulares.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de BBVA y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.