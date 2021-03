Así puedes evitar el exceso de aceite esta Operación Bikini con la ayuda de una 'air fryer' de solo 45 euros

La llegada de la primavera es inminente y, con ella, toca poner a punto nuestras terrazas y balcones, escoger los mejores accesorios para esta temporada (¡holas, gafas de sol!) y disfrutar de los vermús con los amigos. Claro que, a estas alturas del año, muchos acaban de darse cuenta de que apenas quedan tres meses para poder mostrar los resultados de la Operación Bikini. Y, por supuesto, estos objetivos son casi incompatibles con los almuerzos de los domingos y las cañitas de las tardes. Pero, ¿quién está dispuesto a renunciar a todos ellos?

Para no tener que hacerlo, hemos conseguido establecer una rutina de ejercicios diarios en la que contamos con herramientas como una comba de saltar para trabajar el cardio, mancuernas de varios pesos para tonificar y un sinfín de accesorios que hemos ido añadiendo a nuestro propio gimnasio. Asimismo, con respecto a nuestra alimentación hemos optado por diseñar un menú variado y equilibrado que nos ayude a conseguir los objetivos fitness que establecimos en enero. Sin embargo, sabemos que no es fácil renunciar a las patatas fritas, a las croquetas y a otras delicias que no pueden faltar en un buen vermú y en 20deCompras tenemos la solución para que puedas seguir saboreando estas recetas, pero en una versión más saludable.

Se trata de las freidoras sin aceite, un pequeño electrodoméstico que ha conseguido convertirse en el protagonista de muchas cocinas. Y no es de extrañar porque pueden preparar diversas elaboraciones restándoles calorías. Lo mejor de todo es que conseguirla no tiene porqué suponer mucha inversión, y menos si apuestas por la Cecofry Compact Rapid, de Cecotec, que ahora está rebajada un 46% y puede ser tuya por menos de 50 euros. ¿Listo para no renunciar al vermú?

La Cecofry Compact Rapid, de Cecotec. Cecotec

Las mejores prestaciones de esta 'air fryer'

Un ‘gadget’ dietético. Si bien es cierto que no todos los ingredientes que incluyamos en nuestra ‘air fryer’ tienen el mismo aporte calórico y, por tanto, no todos son saludables, sí lo es que la cantidad de aceite a usar es mucho menor, aunque para ello no haya que renunciar ni al sabor ni a la textura clásica de las frituras. Para lograrlo, se sirve de varios ajustes para controlar la temperatura de los 80 a 200 grados y el tiempo hasta 30 minutos.

Si bien es cierto que no todos los ingredientes que incluyamos en nuestra ‘air fryer’ tienen el mismo aporte calórico y, por tanto, no todos son saludables, sí lo es que la cantidad de aceite a usar es mucho menor, aunque para ello no haya que renunciar ni al sabor ni a la textura clásica de las frituras. Para lograrlo, se sirve de varios ajustes para controlar la temperatura de los 80 a 200 grados y el tiempo hasta 30 minutos. Para toda la familia. Aunque su tamaño compacto pueda despistarnos, la freidora de Cecotec tiene capacidad suficiente para preparar las mejores guarniciones para toda la familia. Tienen capacidad de 1,5 litros, lo que nos asegura poder meter cantidades de ingredientes grandes para no tener que cocinar en demasiadas tandas. Además, incluye un fantástico recetario que te permitirá descubrir la versatilidad de este pequeño electrodoméstico.

