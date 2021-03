Dinos cuál es tu color favorito y te diremos cómo lucirlo con el 'pack' de 20 mascarillas quirúrgicas por 9 euros

Antes de salir de casa, móvil, cartera, llaves... ¡y mascarilla! Los complementos para ayudar a frenar la situación sanitaria actual, que van desde los geles hidroalcohólicos en diferentes formatos hasta los inventos para evitar que las gafas se empañen debido al vaho, han pasado a formar parte de nuestro día a día. Por ello, son muchos los que buscan los mejores modelos para no olvidarlos nunca, llevarlos siempre encima o, en el caso de las mascarillas, guardarlas como es debido cuando ya no es necesario ponérsela. Pero, los colores también están empezando a ganar (¡mucha!) relevancia y cada vez son más los que buscan alguno de los modelos certificados, ya sean quirúrgicas o FFP2 en tonos primaverales que acompañen sus looks.

Además, lejos de lo que pueda parecer, apostar por mascarillas de colores no tiene por qué suponer un gasto extra sino un ahorro, pues, algunos ecommerces como Amazon suelen rebajar modelos certificados para que por poco dinero puedas lucir tu barrera de protección a conjunto con tus looks. Sirva de ejemplo este pack de 20 quirúrgicas que, desde 20deCompras, hemos encontrado en su catálogo: hay numerosos colores entre los que elegir, así como estampados, y todos (excepto las clásicas) cuestan menos de 9 euros. ¿Te sumas a esta moda?

Este 'pack' incluye mascarillas de varios colores. Amazon

Estas mascarillas son de un solo uso y ofrecen tres capas de tela no tejida que ofrecen una protección regulada por las especificaciones europeas. Es recomendable cambiar estas mascarillas cada cuatro horas. Este modelo puede encontrarse en tonos como lila, amarillo, negro o rosa y, además, para los más pequeños las podemos adquirir con motivos estampados de dinosaurios, peces y otros animales. También podemos adquirir un pack que incluya colores variados. Además, este modelo tiene la etiqueta Amazón’s choice en el color negro, lo que certifica la buena relación calidad precio y las buenas valoraciones recibidas por parte de los usuarios, lo que les hace obtener 4,4 estrellas de valoración y unos comentarios en los que destacan su comodidad y su buena calidad.

Y si prefieres las clásicas... ¡te salen más baratas!

Aunque este modelo de mascarilla está disponible en muchos colores para hacer de este elemento de protección también un complemento, podemos encontrarlo a un mejor precio, si optamos por el color clásico. Así, el pack de 20 unidades de mascarillas higiénicas para adultos tiene un precio de 7,01 euros, mientras que la versión infantil tiene un precio de 8,99 euros.

