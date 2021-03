Ciudadanos pide la comparecencia de los directores de Urbanismo y de Obras Públicas por el Plan de Vía

También desea conocer las valoraciones y observaciones que los técnicos municipales plantean a las mismas, de cara a poder contrastar su viabilidad, cómo afectarían al desarrollo de las actuaciones, y si realmente cumplirían con los objetivos previstos en el plan de vías en cuanto a intermodalidad y supresión de la barrera ferroviaria.

A su juicio, es "intolerable" que los concejales del Ayuntamiento se tengan que ir enterando de los diferentes aspectos de las nuevas alternativas "a través de filtraciones a los medios de comunicación, sin que sepamos qué hay de ciertas en ellas", ha apuntado, según una nota de prensa de la formación naranja.

Es más, ha lamentado que esta iniciativa no surgiera del propio Gobierno, al que reclamó la necesidad de comenzar a ofrecer toda la información y discutir sobre el plan de Vías allí donde corresponde y no en otros órganos no formales, "donde parece que solo participan ellos", ha afeado.

Es por ello, que ha reclamado que se ofrezca toda la información de "forma honesta y transparente", al considerar que son dos elementos esenciales "para poder reconstruir el consenso social y político preexistente -ha apuntado-, una vez que se ha quebrado en la ciudad por el empecinamiento de la alcaldesa de trasladar la estación a Moreda, sin esperar a que finalizara la tramitación del estudio informativo y sin aportar ningún elemento técnico que fuera determinante", ha añadido.