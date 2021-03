Igual no se siente "amenazada" por una ruptura del pacto con Cs en Santander "porque las cosas van bien"

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras conocerse hoy que PSOE y Cs han presentado una moción de censura que desbancaría al PP del Gobierno de Murcia, del que los naranjas eran socios hasta ahora.

Igualmente a preguntas de los medios, el portavoz de Cs en Santander, Javier Ceruti, ha apuntado a un posible incumplimiento del pacto de Gobierno en Murcia como causa de la moción y ha recordado que también han existido incumplimientos "palmarios" en la capital cántabra, pero no quiere entrar en esta cuestión porque "no tenemos capacidad de decisión en Santander". Así, a la cuestión concreta de una posible moción en la ciudad, Ceruti ha asegurado que "no depende de mí".

Gema Igual ha afirmado que no se siente "amenazada por una rotura del pacto con Cs en Santander porque las cosas van bien, pero desconozco si había alguna otra cuestión en Murcia que ha hecho que hubiese malas relaciones. Desconozco si había malas relaciones, si llevaban discrepancias... No sé los antecedentes", ha comentado.

"Lo único que puedo decir es que en estos momentos la inestabilidad en los gobiernos no viene bien para la salud, para economía... A mí me parece que tener esa continuidad y estabilidad en los gobiernos locales es importante y en estos momentos no estamos para cambios", ha sostenido la regidora, reiterando que tampoco conocía mucho el caso que ha saltado a los medios a primera hora de esta mañana.

Por su parte, la "impresión" de Ceruti es que en Murcia se ha producido un incumplimiento del pacto PP-C "y cuando se incumplen los pactos pasan estas cosas", ha advertido.

El portavoz de Cs en Santander ha asegurado que él no ha recibido "ninguna información del partido en el sentido de que esto vaya a ser, vaya a dejar de ser; no hay ninguna novedad al respecto".

"No tengo ninguna información de que haya un cambio del partido en cuanto a consideraciones a nivel general", ha reiterado.

Ceruti ha recordado que "reiteradamente" ha advertido que hay "incumplimientos del pacto" de Gobierno en la capital cántabra por parte del PP. "Pero también he manifestado reiteradamente que es un tema en el que, como no tenemos capacidad de decisión en Santander, no íbamos a hablar más de ello".

"Creo que quedó claro hace meses ya que no volveríamos a hablar de este tema, pero que el pacto en aspectos concretos se incumple palmariamente", ha declarado.

Además, ha asegurado que plantear una moción de censura en el Ayuntamiento de Santander, donde PP y Cs gobiernan en minoría, no depende de él.