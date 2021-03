Calzada de Calatrava convoca en agosto su Festival Internacional de Cine y abre concurso en 11 categorías

En la categoría de Largometraje podrán presentarse a concurso trabajos de ficción nacionales e internacionales con una duración mínima de 60 minutos (no se admiten documentales). Dirigido a jóvenes realizadores y realizadoras hasta los 35 años, de cualquier nacionalidad y a partí de 36 años que no tengan más de dos películas en su haber. Hasta el momento ya se han presentado a concurso unos cincuenta largometrajes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las películas seleccionadas optarán a los 11 galardones que hay previstos en esta sección. Se otorgará un premio a la 'Mejor Película', dotado con 1.000 euros y estatuilla del festival; 'Mejor Producción Nacional', dotado con 500,00 eurs y estatuilla del festival. Además, se entregarán trofeos para Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de reparto, Mejor Actriz de reparto, Mejor Guión, Mejor Banda Sonora original, Mejor Fotografía y Premio del Público a la mejor película.

La entrega de premios será el día 21 de agosto de 2021 en la gala de clausura, que tendrá lugar a las 20.30 horas en el espacio que la organización estime oportuno, teniendo en cuenta las posibles disposiciones que en materia sanitaria pudieran estar vigentes.

Cada participante podrá presentar sus obras a través de las plataformas MOVIBETA, CLICK FOR FESTIVAL y FESTHOME. Las películas se podrán presentar en cualquier idioma siempre y cuando vayan subtituladas en español. La fecha de producción no será anterior al 1 de enero de 2019, fecha elegida "debido a que la pandemia impidió la producción en el 2020", además, "queremos dar la oportunidad para que estas obras vean la luz y que el gran público pueda disfrutarlas", según dice el edil de Cultura, quien también muestra su "apoyo y agradecimiento a todas las personas del sector de la cultura en general y del cine en particular, que tan mal lo están pasando".Las bases completas están disponibles en la web del festival (