La ciutat de València deixa d'ingressar 56 milions d'euros per la inactivitat del turisme de creuers, arran de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19, que ha paralitzat molts sectors econòmics, entre ells el turístic, i ha detingut les arribades al Port.

Segons ha informat en un comunicat l'Autoritat Portuària de València, cada creuerista que va desembarcar en el Port de València (383.000 en l'exercici consolidat de 2017) realitza una despesa mitjana de 146,5 euros, la qual cosa propícia una generació d'activitat econòmica de 56 milions d'euros, d'acord amb un estudi sobre l'impacte econòmic que l'activitat dels creuers deixa sobre la ciutat i la seua àrea d'influència, realitzat per la Universitat Politècnica de València (UPV) i dirigit per la Fundació Valenciaport en el marc del projecte Co-Evolve de la Unió Europea.

El turisme de creuers permet que hi haja activitat en comerços, museus o restaurants i també genera economies en el sector del transport, del taxi, de la seguretat, i dels serveis portuaris. En el desglossament que la UPV realitza es detalla que la comunitat de creuers genera una xifra de negoci de 25,3 milions d'euros.

D'ells, 17,5 corresponen a creueristes, 7,2 a les empreses implicades (pràctics, remolcadors, consignataris, terminal, operadors turístics o Autoritat Portuària) i 0,6 milions la tripulació.

A partir d'aquest desemborsament inicial, es genera una facturació sobre els sectors econòmics valencians addicional de 30,7 milions d'euros, una xifra que resulta de la despesa realitzada en el comerç, l'hostaleria, el transport, serveis culturals o alimentació, entre altres.

Així, la xifra generada per l'activitat de creuers a la ciutat de València i província de 56 milions d'euros es deu als 25,3 milions d'euros de despesa inicial de la comunitat creuerista, que té un efecte multiplicador d'1,21 euros en l'entramat productiu valencià de 30,7 milions d'euros.

Segons l'estudi, l'activitat dels creuers que arriben al Port de València crea 637 llocs de treball en els sectors econòmics de la ciutat, principalment, en l'hostaleria, el comerç, el transport o serveis culturals i recreatius.

El creuerista que visita la província de València és el d'una persona amant de la gastronomia, l'artesania, el medi ambient i les singularitats de la vida valenciana, "unes preferències que troba en la Comunitat Valenciana, lluny de qualsevol mena de saturació, com ja succeeix en alguns destins", segons detalla l’APV.

Procedència

Les dades de l'informe assenyalen que la gran majoria dels visitants procedeixen d'Europa: en concret el 19,3% d'Itàlia; el 19% d'Alemanya; el 17,9% d'Anglaterra i el 10,6% de França. Entre els països de fora del vell continent, destaca el 10,2% de turistes que arriben des dels Estats Units.

La duració mitjana de l'estada d'aquests visitants a València és de 4,1 hores per als creueristes amb alguna excursió contractada i de 4,7 hores per als quals desembarquen sense visita guiada des del vaixell.

El turista de creuers que fa escala a València és una persona de 52 anys d'edat mitjana. Per grup d'edat, el 37,9% són majors de 60 anys; el 33,2%, entre 41 i 60 anys; el 15,4%, amb edats compreses entre els 21 i 40 anys, i els menors de 20 són el 13,6%. Pel que respecta al gènere, un 52,4% són dones i un 47,4% homes.

Activitat segura

Malgrat la parada en l'activitat creuerista, des de l’APV s'està treballant de manera coordinada al costat del sector (navilieres, tour operadors, mercats emissors i institucions públiques) en un "turisme segur" que permeta garantir la qualitat pròpia de l'oferta valenciana, amb "estrictes protocols de seguretat i noves rutes que diversifiquen l'oferta d'excursions dels vaixells atracats a València per a preparar-se a la nova normalitat i rebre als creueristes que arriben al Port quan les diferents administracions donen l'autorització a aquestes operacions".

A més dels "exigents protocols" establits per les navilieres per a augmentar la seguretat del destí, passatgers i tripulació, l’APV i la comunitat creuerista han elaborat una oferta turística diversificada dins de la ciutat i els seus voltants amb excursions "bambolla" per a quan el Govern central autoritze l'arribada de creuers.

Aquests protocols estableixen excursions exclusivament guiades, sense possibilitat per al passatger de baixar al destí pel seu compte, grups reduïts i més experiències a l'aire lliure, entre altres.

Nova terminal

Entre les novetats de Valenciaport per al sector es troba la nova terminal de Passatgers del Port de València, unes instal·lacions que han incorporat les millores ambientals que en el seu moment va proposar l'Ajuntament de València i que comportaran una important inversió en unes instal·lacions que ocuparan aproximadament 100.000 m². La nova estació de passatgers estarà destinada tant a línies regulars de ferris com a creuers.

El projecte garanteix que el 100% de l'energia elèctrica necessària per al funcionament de la terminal es produirà en les pròpies instal·lacions, i serà d'origen renovable, funcionarà amb zero emissions contaminants i apostarà per l'economia circular.

La instal·lació aposta també per una notable reducció de sorolls ja que totes les línies d'atracades estaran equipades tècnicament per a poder subministrar connexió elèctrica als vaixells, facilitant així parar els seus motors i les seues emissions quan estiguen de visita a València.