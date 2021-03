Cvirus.- Aerte estudia portar a Fiscalia i al Síndic la no vacunació de les vivendes tutelades de salut mental

Sobre aquest tema, la patronal ha explicat en un comunicat que els professionals d'atenció domiciliària "es troben pendents" de rebre la vacuna davant la covid-19. Així, si en un primer moment, es va plantejar que els professionals es vacunarien en el mateix moment que les persones que atenen, l'última actualització del protocol indica que aquests professionals es troben en el grup 3B de personal sociosanitari.

D'aquesta manera, Aerte afirma que les persones ateses per aquests servicis "se'n van vacunant en funció de la seua situació de dependència i edat però la vacuna no s'està posant als professionals" malgrat que aquestes persones "visiten un nombre elevat de domicilis cada dia, pel que és molt important que es troben immunitzats al més prompte possible".

En eixe sentit, el president d'Aerte, José María Toro, ha recordat que van remetre una comunicació el passat 3 de març a la directora general de Salut Pública i Addiccions, Ofelia Gimeno, exigint la vacunació immediata d'aquests grups prioritaris.

No obstant això, ha lamentat que "no només no hem rebut resposta sinó que la pròpia Conselleria anuncia la vacunació de docents o cuidadors no professionals, col·lectius amb un nivell de prioritat inferior segons el protocol de vacunació i la pròpia estratègia del Ministeri de Sanitat, la qual cosa ens pareix intolerable". "Pareix que s'estiga vacunant sobre la base de criteris de grups de pressió més que a criteris estrictament sanitaris", ha retret José María Toro.

SE SEGUEIX SENSE VACUNAR EN LES VIVENDES TUTELADES

Així, recalquen el protocol de vacunació de la Generalitat Valenciana, i publicat per la Direcció general de Salut Pública i Addiccions, s'arreplega que en la primera etapa, en la qual la disponibilitat de vacunes serà inferior, es prioritzarà el grup de persones grans o amb discapacitat que viuen en residències i el personal que els atén. Les vivendes tutelades de salut mental són arreplegades de manera "inequívoca" com a recursos residencials per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

A més, s'han vacunat en algunes d'aquestes vivendes, quan es trobaven depenent d'un centre residencial o en funció del departament de salut al qual corresponen, la qual cosa "ha generat encara més confusió en el sector per la falta d'homogeneïtat en els criteris que s'han aplicat".

A la Comunitat Valenciana hi ha 95 vivendes tutelades d'aquest tipus i la gran majoria d'elles segueix encara sense entrar en el procés de vacunació.