El exgerente del PP confirma haber recibido sueldos en b pero se desvincula de los papeles de Bárcenas

Cristóbal Páez, exgerente del PP, ha confirmado este miércoles que el extesorero del PP ya fallecido, Álvaro Lapuerta, le entregó 12.000 euros de dinero negro. Lo ha contado en su declaración de este miércoles en el juicio de la caja b del PP, en el que, como Luis Bárcenas, también extesorero de la formación, está imputado. La Fiscalía Anticorrupción pide para él un año y medio de prisión.

A preguntas del fiscal Antonio Romeral ha reconocido haber recibido dos pagos en efectivo de 6.000 euros cada uno en los años anteriores a ser nombrado gerente. Uno en 2007 y otro, en 2008. Las dos salidas de dinero de la caja b aparecían reflejadas en los papeles de Bárcenas o, como los llama el extesorero, "los papeles del PP". El motivo, según Páez, es que se le prometió un sueldo mayor al que cobraba cuando llegó.

"La propuesta era tener una retribución bastante superior cuando llegué", ha explicado. En este sentido, ha declarado que hizo cosas "que tenían un reflejo en lo económico", como el despido de trabajadores que supuso "un ahorro considerable". "Le dije a Luis [Bárcenas]: 'He demostrado que sé hacer las cosas y me merezco un aumento; tengo un sueldo que no se corresponde con mi rendimiento'". Tras esa conversación, ha añadido, Lapuerta, "en presencia de Bárcenas", le dio el primer sobre. "Me dicen que no se refleja en nómina porque no se podía", ha declarado.

Durante su interrogatorio ante el juez Antonio de la Mora, Páez también ha tratado de desentenderse de los papeles de Bárcenas: "Me hago cargo de lo que hacen mis subordinados, no mis superiores". Todo ello, pese a que custodió información del extesorero cuando saltó la trama Gürtel, una vez que él ya ocupaba la gerencia de los populares.

"Cuando salta lo de Gürtel, en 2009, me coge Bárcenas y me dice: 'Cristóbal, te quiero dejar una cosa para que me la guardes porque no quiero que esté al alcance de nadie'. Como ya se habían publicado muchas cosas, le digo: '¿Por qué me pones en este compromiso?'. 'No, porque tengo confianza en ti, tal... Ven que te voy a decir lo que hay', me dice. Y yo le digo: 'No, no, no quiero saberlo. No me comprometas. No quiero saberlo. Yo te lo guardo, pero no me comprometas'", ha continuado. En este sentido, ha rechazado que estuviesen ahí lo que "vulgarmente se conocen como los papeles de Bárcenas": "Había contratos, facturas, hojas de cálculo...", ha concluido.