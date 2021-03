Lola Índigo: "Si soy una inspiración, espero usar ese superpoder de la mejor manera posible"

Pasó por Operación Triunfo y por Fama Revolution como concursante y se ha presentado a decenas de castings y pruebas. Ahora, es una de las artistas del momento, toda una referencia para miles de jóvenes. Lola Índigo ha dado un paso más en su carrera y será además una de las 'capitanas' del concurso de baileThe Dancer, de La 1, donde ejercerá como jurado y como entrenadora de los concursantes.

"Tenía muchas ganas de un programa de baile, imagínate. Yo he sido muy fan de la danza en la tele, he crecido con la danza en la tele. Yo me he hecho en la tele, se podría decir. Empecé a bailar por Un paso adelantey ahora estoy con mi ídolo de la infancia y luego seguí en Fama con mi profesor del alma, Rafa… y feliz", explicaba la artista durante la presentación a la prensa de este nuevo formato.

En The Dancer Lola Índigo se ha reencontrado con el que fuera su mentor en el pasado, Rafa Méndez, que después de sus desencuentros del pasado, ahora la admira.

"Yo a ella la adoro, es la artista del momento sin duda. Nos hemos reencontrado muchas veces, pero en The Dancer nuestra relación se aclara aún muchísimo más. El reencuentro con Mimi siempre es especial y mágico", dice el coreógrafo.

Pero también están enfrentados, pues deben luchar por quedarse para sus equipos con los mejores bailarines. "Todos queremos tener a los mejores en nuestro equipo, eso es así, pero también es verdad que somos buenos compañeros", hace ver Lola Índigo.

¿Habrá un momento ‘Mimi fuera de mi clase’? Le preguntaban a Lola Índigo, por aquel mítico momento en el que Rafa Méndez la expulsó de su aula. "Ya veremos si le echo de la clase yo a él", dice entre risas la cantante.

En The Dancer se valora a un artista por unos pocos minutos de actuación, algo que podría parecer injusto, pero es "como en la vida, un casting es así", expone Lola Índigo.

"Es a lo que un bailarín se enfrenta en su día a día, solo que este es un formato para la televisión, para el público. Pero esto es la vida. Este programa es como una metáfora de eso: están en la sala de baile y si el público les quiere es cuando pasan a tener audiencia. Esa es la vida", hacer ver la cantante de Yo ya no quiero ná.

Sobre el paso de ser concursante a ser jurado, Lola Índigo tiene claras sus motivaciones. "Tenía muchas ganas de ser jurado porque tengo mucha vocación de ayudar a otros a que desarrollen sus proyectos. A mí me ha gustado mucho desarrollar el mío y tenía ganas de ayudar de corazón. Una cosa que me gusta mucho de este formato es que llegados a un punto del programa te puedes involucrar en ayudarles con sus propuestas finales.

"Me veía preparada", dice sobre el momento en el que se lo propusieron. "Me ha hecho especial ilusión lo del baile porque era necesario, los bailarines lo teníamos mucho más difícil", expone.

Lola Índigo se ha visto en una situación extraña. Durante el programa se ha encontrado frente a frente con colegas de profesión o incluso antiguos profesores que se presentaban como concursantes y a los que ha tenido que valorar.

"Me ha hecho muchísima ilusión, pero también es verdad que soy muy objetiva. A veces hasta me da rabia. Ayer vino una niña a la que le decía que si estaba medio abroncándola es porque me importaba de verdad. Si viene un colega y sabes que es mejor de lo que ha dado en el escenario te da rabia y no le dejamos pasar".

Y hay que elegirlos o no... "Te ponen ojitos… te miran… y tú no sabes", dice entre divertida y azorada la cantante.

Y si los elige, quiere volcarse. "Quiero usar todo este éxito para ayudar a otros para que se puedan desarrollar. Si yo ahora soy una inspiración como ellos (sus compañeros Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz) lo han sido para mí, es una gran responsabilidad y espero usar ese superpoder de la mejor manera posible", avanza.

"Les quiero llevar a todos a hacer mis videoclips y me paso el rato imaginándome cosas que los concursantes podrían hacer conmigo y seguramente algunos de ellos lo hagan", aventura.