La pandemia aumenta el número de familias que no reciben ningún tipo de ingreso: de 7,5% a 12,2% en un año

Save The Children

Tras la pandemia, el 12,2% de las familias españolas no reciben ningún ingreso frente al 7,5% de hace un año. Un aspecto que ha perjudicado en el modo de vida de los más pequeños de la casa, con secuelas emocionales como el estrés, la ansiedad y el miedo. Es por esto por lo que 'Save The Children' ha llevado a cabo un análisis y control de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a familias vulnerables doce meses después del ataque de la Covid-19.

El informe ‘Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias?’, que se trata del tercer estudio de esta saga, busca medir el bienestar infantil y familiar en cuatro dimensiones: la estabilidad material; la salud mental; la educación; y la relación en el hogar.

Para ello se han llevado a cabo dos encuestas a un total de 1.290 grupos familiares, con un tamaño medio de 4,4 personas. La primera y más relevante se ha basado en una muestra de 2.005 familias vinculadas al Programa de Lucha contra la Pobreza Infantil que esta ONG desarrolla en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Castilla-La Mancha, así como en la ciudad autónoma de Ceuta. Mientras que la segunda se ha realizado de manera online, donde la tasa de respuesta ha sido de un 78%.

En la muestra total de estas familias se registra un total de 3.071 menores, un 51% varones y un 49% féminas. De este total, un 50% de los niños y niñas poseen entre siete y doce años.

Bienestar material

La situación de familias en riesgo de pobreza o exclusión social que trabajan con 'Save The Children' ha aumentado en este año de un 98,1% a un 98,77% bajo el umbral de la pobreza.

Tanto es así que la pandemia ha acrecentado el número de familias que no reciben ningún tipo de ingreso de 7,5% a 12,2% en solo doce meses. Es decir, España ha experimentado un crecimiento que los núcleos familiares que no tienen ingreso mensual o este no supera los 600 euros.

La Covid-19 ha duplicado la tasa de personas que se encuentran en paro o en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que han solicitado o reciben una prestación económica no contributiva. En consecuencia, un 36% de los niños viven con un adulto sin empleo, y un 25% con dos.

Salud mental

Como consecuencia de estos tristes datos económicos, los más jóvenes de la casa se han visto afectados por efectos negativos en su estado emocional. El estrés o nerviosismo, con un 23%; la ansiedad, con un 21%; y el miedo, con un 18%, han sido los más recurrentes. En menor medida seguidos también por la tristeza (7%), la angustia (6%), la preocupación (5%), el aburrimiento (4%) y la sensación de soledad (3%).

Es más, los datos apuntados por madres y padres definen que un 40% de los menores a penas sale a la calle. Además, el 72% no practica actividades físicas en casa.

Educación

El 92% de los niños y niñas acudieron a clases presenciales o semipresenciales durante el curso de 2020-2021. Sin embargo, el 70% de los menores que han tenido que guardar cuarentena no han recibido ningún tipo de atención educativa extra.

Por su parte, la ONG especifica que un 36% de los encuestados necesita apoyo extraescolar que no está recibiendo. Así como que las dificultades económicas impiden el acceso al alumnado a recursos digitales en el hogar, asegurando tan solo el 15% haber recibido apoyo de las administraciones públicas.

Del mismo modo, el 32% de estos niños y niñas se sienten "desmotivados" con los estudios. Eso sí, el 80% de la población estudiantil encuestada sigue recibiendo apoyo familiar en las tareas educativas que realizan en casa.

Relación en el hogar

El 78% de los menores habitan en una vivienda por debajo del tamaño medio en España, y la convivencia en espacios pequeños con varias personas ha impactado en el bienestar de estas familias.

Desde junio de 2020, se ha detectado un total de 21 posibles casos de violencia en el núcleo familiar, ya sea verbal o física. Un 60% de estos casos se ha debido a ataques de adultos hacia niños, con 38 víctimas registradas; mientras que en un 40% se han invertido los papeles, siendo los hijos los que llevaron a cabo el maltrato.