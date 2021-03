'Espejo público' acompaña a Kiko, un camarero en ERTE que no tenía para comer, a una entrevista de trabajo

El programa Espejo público contactó la semana pasada con Kiko, un camarero de 53 años que lleva desde el pasado mes de marzo en ERTE, para mostrar en televisión su caso y poner a disposición del público un número de teléfono para quien quisiera ayudarle a él y a su familia. La historia de este camarero conmovió a los espectadores y el magazine matutino recibió muchas llamadas.

Gracias a la ayuda de Antena 3, Kiko ha conseguido una segunda oportunidad y este miércoles ha acudido a una entrevista de trabajo. La presentadora Susanna Griso ha explicado que durante la entrevista de la semana pasada recibió la buena noticia en directo. Raúl García, reportero del magazine, ha acompañado al camarero durante toda la mañana para conocer el desenlace de su cita.

EP ha conectado, a primera hora de la mañana, con el camarero que estaba en su casa junto al equipo de Antena 3 esperando un taxi para ir a la entrevista. Kiko ha explicado que además de esta oferta de trabajo ha recibido mucha más ayuda de voluntarios que le han enviado comida para un mes. Además, la familia ha recibido 2.500 euros que, según el padre de familia, les servirá para sobrevivir durante cinco meses.

"Esos cinco meses no estaré en las colas del hambre, por lo menos, que para mí eso es muy importante. Me emociono porque tengo una luz y en esos cinco meses puedo encontrar trabajo", ha comentado el entrevistado. Este trabajador en ERTE ha agradecido, muy emocionado, la ayuda que le han ofrecido los medios de comunicación, especialmente, Antena 3 y Telemadrid.

Tras salir de la entrevista, Kiko ha detallado en directo que no ha podido aceptar el trabajo ya que le han ofrecido un contrato de tan solo 20 horas semanales, con un sueldo de unos 800 euros, cantidad similar a la que recibe con el ERTE. No obstante, la empresa se ha comprometido a que Kiko será el primero en su lista cuando se quede libre otro puesto de más horas.

"Me ha dicho la chica: 'Te voy a dar 800 euros, te vas a gastar 60 euros en el bono de transporte, no te compensa'", ha comentado el camarero. El entrevistado ha explicado que estos últimos meses ha ido andando a todos sus recados y a trabajar, "¿cómo le voy a quitar a mi niña lo poco que me daban para comer para cargar el abono?, No puedo", ha añadido.

Kiko, el camarero de la Plaza Mayor que engrosa las colas del hambre: "Empiezo a ver la luz"



▶https://t.co/cK9m861DkHpic.twitter.com/HVw3S8hIAC — Espejo Público (@EspejoPublico) March 10, 2021

Kiko ha vuelto a emocionar a los colaboradores de EP con su conmovedora historia y ha llegado a reconocer que ha habido días en los que solo ha podido hacer una sola comida. La presentadora ha comentado que espera que contar en televisión testimonios como este sirva para que "nuestros políticos tomen conciencia de la situación de miseria y hambre que están pasando muchas familias".