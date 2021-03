Incluir en Wikipedia a malagueñas relevantes de la cultura y la tecnología, objetivo del 'Editatón' este sábado

20M EP

NOTICIA

El Área de Cultura del Ayuntamiento apoya a la asociación Yes we Tech en 'Editatón, malagueñas en el arte y la tecnología', jornada digital organizada para incluir en la Wikipedia a mujeres malagueñas del mundo de la cultura y la tecnología que no se encuentran en esta enciclopedia.