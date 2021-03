El Parlamento rechaza deducción fiscal por combustible en las 'islas verdes' y aboga por mejorar la competencia

En cambio, sí ha salido adelante, vía transaccional, una propuesta de los grupos del cuatripartito para seguir adelante con las medidas de mejora de la competencia en esas islas, bien con la entrada de nuevos operadores o a través de la creación de cooperativas públicas.

El diputado del Grupo Popular Jacob Quadri ha advertido del sobrecoste del combustible en las 'islas verdes' y su aumento en los últimos años, lo que ha generado "un tapón" para el desarrollo económico, con una media de 20 euros más para llenar el depósito. "Son millones de euros que deberían estar en nuestros bolsillos", ha indicado.

Ha comentado que la deducción fiscal es "bastante sencilla y sin burocracia", avalada por informes técnicos del Cabildo de La Palma, y la asimila a las que ya se disfrutan por compra de libros, gafas o visitas al médico.

Además, ha comentado que la 'ley de las islas verdes' permite que La Gomera, La Palma y El Hierro tengan fiscalidad especial.

Quadri ha insistido en que esta medida ayudará a conseguir la "igualdad" de todos los canarios y será un incentivo para que las empresas se instalen en esas islas y generen actividad económica. "Hay que estar unidos, dejando a un lado colores políticos", ha comentado.

Ha insistido en que la situación actual "es un abuso" y ve "cómplices" a los grupos del cuatripartito por no darle solución.

Jesús Ramos (ASG) ha compartido la "preocupación" por el sobrecoste del combustible pero no comparte las medidas para buscarle una solución, que pasan, en su opinión, por sanciones a través de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), pedir las competencias vía Estatuto de Autonomía o impulsar la creación de cooperativas, tal y como ha planteado la Fecai.

PROPUESTA "DESCABELLADA", SEGÚN SÍ PODEMOS

Ramos cree que utilizar subvenciones "no es lo más adecuado" porque el beneficio acaba en manos de las compañías, al tiempo que la deducción fiscal "está cogida con pinzas" porque no beneficia a todos los ciudadanos. "La situación es insostenible pero no se le puede poner solución mediante guerras", ha indicado.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha apuntado que la calidad de vida de los ciudadanos "no depende del precio de la gasolina" sino del nivel de rentas, al tiempo que tildó de "descabellada" la propuesta de desgravación fiscal.

Cree que "lo más justo" es seguir con el expediente abierto en el CNMC y tratar de impulsar la llegada de nuevos operadores o cooperativas para tratar de abaratar el precio.

Luis Campos, portavoz de NC, ha dicho que "no se puede simplificar" el problema del sobrecoste de combustible ya que el origen se centra en la posición "de dominio" de la misma empresa, que es un "auténtico monopolio" en El Hierro.

Ha dicho que la deducción fiscal merma recursos al sector público, no mejora el monopolio ni activa la bajada de precios.

Jorge González, del Grupo Socialista, ha comentado que el Gobierno de Canarias "se ha implicado desde el minuto uno" para resolver el problema de los carburantes, criticando que la propuesta del PP "discrimina" y no beneficia a todos los ciudadanos, solo a los que tengan rentas anuales por encima de los 22.000 euros.

"Esto es un parche que queda bonito de cara al público", ha indicado, afeando a Quadri que no se haya acordado de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa.

González ha defendido la "coordinación" con los cabildos para resolver el problema, que no pasa por "titulares populistas" ni por "dar más a los que más tienen".

CC-PNC RECLAMA UNA OSP

Narvay Quintero, del Grupo Nacionalista, ha lamentado que una PNL de su grupo aprobada hace un año "no se ha hecho realidad", lo mismo que "nunca" se tenga en cuenta a los territorios alejados o de doble insularidad a la hora de legislar.

Ha comentado que la deducción fiscal es una medida "inmediata" que no hace "ningún agujero a la comunidad autónoma", aunque no debe ser "permanente", apoya la entrada de nuevos operadores y cooperativas y propone activar una Obligación de Servicio Público (OSP).

Ricardo Fernández, del Grupo Mixto (Cs), ha dicho que las subvenciones a las empresas no ayudarán a bajar los precios de los combustibles y mientras se espera por la entrada de nuevos operadores en el mercado, está a favor de la deducción fiscal.