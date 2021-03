Detingut un home a Alacant per fer-se passar per un repartidor de menjar a domicili per a traficar amb drogues

La investigació ha sigut duta a terme pels agents del Grup I d'Investigació de la Comissaria de Districte Nord, els qui van observar com un home, que es desplaçava en patinet, es va acostar a un altre jove que estava en la vorera i li va entregar alguna cosa en la mà realitzant un intercanvi amb diners.

Per açò, els efectius van seguir aquesta persona fins a un immoble i van poder comprovar com a la poca estona tornava a eixir de la casa, de nou amb el patinet elèctric i aquesta vegada amb una motxilla de repartiment de menjar a domicili per a recórrer un xicotet trajecte i realitzar presumptament un intercanvi de droga per diners.

Va ser aleshores quan es va disposar un dispositiu policial especial per a aconseguir la detenció del presumpte autor dels fets. Així mateix, després de l'arrest es va realitzar un registre en el domicili anterior, en el qual es va intervenir quasi 30 grams de cocaïna, una xicoteta quantitat d'MDMA disposada en dosis per a la seua venda, d'altres dosis de marihuana, així com una pistola simulada.

També van localitzar uns 200 euros en efectiu, una llibreta amb anotacions, un equip de comunicació, 17 tablets de les quals s'està investigant la seua procedència i una motxilla d'una coneguda empresa de repartiment de menjar a domicili. El detingut ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.