Cvirus.- Barceló, "perplexa" per la justificació d'Ayuso per a no perimetrar Madrid: "És una irresponsabilitat"

Barceló, en una entrevista a Europa Press, s'ha referit així a les declaracions d'Ayuso en les quals considerava "positiu" que els madrilenys pogueren desplaçar-se a la seua segona residència i posteriorment a les afirmacions sobre que un tancament perimetral "multiplicaria els contagis per la mobilitat interna".

"M'han deixat perplexa, és com dir 'repartim-nos la pressió', quan cada comunitat ha de ser responsable de les decisions que adopta, però també pensar que el virus no coneix de limitacions geogràfiques ni de governs, sinó que circula lliurement", ha recalcat.

Amb tot, confia a arribar aquest dimecres a un consens en el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) i que el tancament perimetral en Setmana Santa siga "d'obligat compliment". "L'esforç ha de ser conjunt de totes les comunitats, totes han de fer l'esforç perquè els seus ciutadans no isquen i nosaltres posarem les barreres perquè no entren", ha assenyalat Barceló, que ha advertit: "Si unes obrin i unes altres no, eixiran perjudicades els qui han tancat perimetralment".

D'altra banda, considera "molt complicat" la petició de l'Associació Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca i Comunitat Valenciana (Hosbec) que s'ajorne el període vacacional de la Setmana Santa a la fi d'abril per a així aconseguir "més marge" per a aconseguir una "cota zero" de contagis, una situació que "permetria una obertura dels hotels".

Barceló ha constatat que és "difícil" modificar el calendari perquè són festes lligades a fets religiosos. "Una altra cosa és que es mantinga les mesures per a poder arribar a un estiu amb una major mobilitat i amb vacances més intenses", ha defès.

GESTIÓ DESCENTRALITZADA

Barceló ha defès aconseguir una unitat quan coincideixen totes la comunitats en un període concret com és el cas de la Setmana Santa perquè són "dies de molts desplaçaments" i "d'una major relaxació perquè estem de vacances".

En la resta de períodes segueix defenent una gestió descentralitzada perquè "cada comunitat adopta unes mesures en funció de la seua situació epidemiològica i és la que millor coneix els seus sectors econòmics i la cultura de la ciutadania".

En qualsevol cas, ha destacat que en el CISNS s'han adoptat moltes mesures de consens, com establir un marc d'alerta amb diferents nivells per a adaptar les mesures, i ha ressaltat que el principi de solidaritat "ens ajuda molt a aporpar postures". "I en eixe moment no tindria sentit que no les apropàrem", ha postil·lat.