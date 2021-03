Cataluña avisa a Sanidad sobre AstraZeneca: "O actúan o actuaremos nosotros"

La consellera catalana de Salud, Alba Vergés, y el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, piden al Ministerio de Sanidad que replantee su estrategia de vacunación y su postura sobre la vacuna de AstraZeneca para permitir su uso en mayores de 55 años, y avisan: "O actúan o actuaremos nosotros".

En un artículo conjunto que publican en La Vanguardia, Vergés y Argimon destacan que Francia, Alemania, Suecia, Italia, Grecia, Bélgica o Andorra son algunos de los países europeos que las últimas semanas han levantado el veto a la vacuna de AstraZeneca para las personas mayores, tras recientes estudios que avalan su eficacia.

Indican además que la Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomienda la inmunización para mayores de 65 años y recuerdan que ante la escasez de vacunas, los países no deben ser temerosos con AstraZeneca.

"Pero, a pesar de estas evidencias, el Gobierno español es de los pocos que siguen poniendo Astra solo a menores de 56 años", lamentan los firmantes del artículo, que recuerdan que "en Cataluña defendimos enérgicamente que, como mínimo, tenía que ser de 65 años, pero finalmente se optó por un criterio más conservador: 55 años".

"Es cierto que en aquellos momentos la mayoría de países europeos tenía dudas sobre la eficacia a partir de 65 años (aunque la Agencia del Medicamento había autorizado Astra a partir de 18 años y sin límite de edad) porque no había datos sólidos", una estrategia que, reconocen, "ha complicado, y mucho, la estrategia de vacunación, como se ha demostrado en colectivos esenciales".

Señalan que ahora la situación ha cambiado y que hay que dar "un salto adelante": "El Ministerio de Sanidad ha de tener más cintura, adaptarse a las nuevas evidencias y agilizar la decisión. Solo una administración sin competencias como el ministerio es capaz de no aportar agilidad a la toma de decisiones".

"A los que nos toca asumir todas las responsabilidades no estamos dispuestos porque, si no, nos quedaremos atrás y eso no nos lo podemos permitir", añaden Vergés y Argimon, que recuerdan unas palabras de Daniel Prieto-Alhambra, investigador de la Universidad de Oxford, que señalaban que "España es un despropósito porque vacuna a más jóvenes que mayores".

Insisten en que no dejarán de reclamar al Gobierno "que haga lo que le corresponde, una sola cosa en la gestión de la pandemia, que es poner a disposición las dosis para poder vacunar al máximo número de personas posible".

"Desde Cataluña, por lo tanto, no nos cansaremos de hacer todas estas reivindicaciones y con Astra tenemos claro que no podemos esperar mucho más. Nos jugamos la salud de nuestros ciudadanos. Así, pues, o actúan ellos o actuaremos nosotros", concluyen Vergés y Argimon.