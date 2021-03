El ala socialista del Gobierno airea una reunión entre Sánchez, Calviño, Montero y Calvo para cerrar el fondo de 11.000 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este martes por la tarde con las vicepresidentas primera y tercera, Carmen Calvo y Nadia Calviño, y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cerrar el reparto del fondo de 11.000 millones destinados a pymes y autónomos y en el que fuentes del ala socialista del Ejecutivo insisten en mantener bajo el control de Calviño, frente a las reclamaciones de Unidas Podemos y de otros ministros del PSOE.

Tres días antes de que este fondo vea la luz en un Consejo de Ministros extraordinario del viernes, desde el departamento de Calviño se insiste en que "las cifras están cerradas", a pesar de los intentos de los de Pablo Iglesias por elevar el montante de ayudas directas de los 11.000 millones. Fuentes moradas aseguran que la vicepresidenta ya ha accedido a elevarlas a 5.000 millones y que no dejarán de insistir hasta el viernes en que debe subir aún más, hasta los 8.000 millones que pedían desde un primer momento.

Pero además de Unidas Podemos, también dentro de la parte socialista del Gobierno hay discrepancias entre ministros, a las que las fuentes han intentado poner coto este miércoles, reiterando que el diseño del fondo de ayuda queda bajo la competencia exclusiva de Calviño junto Montero. Así lo aseguró esta segunda este martes desde Moncloa, cuando aclaro que "mi Ministerio y el de Economía somos los competentes y hemos estado trabajando de forma intensa este fin de semana".

Según otras fuentes del Gobierno, estos trabajos continuaron por la tarde, con una reunión entre el presidente, Calviño y Montero y Calvo, dejando fuera a otros ministros socialistas y también de Unidas Podemos, que observa desde fuera lo que está ocurriendo con el fondo de los 11.000.

Según apuntan en la formación morada, aunque ellos siguen reclamando más ayudas directas, el problema en esta ocasión no es tanto entre los dos socios del Gobierno sino entre los ministros socialistas. Los de Pablo Iglesias no van a ser tan firmes como, por ejemplo, como el control de los alquileres porque el fondo de 11.000 millones no es algo que esté "firmado" en el pacto de Gobierno.

En este escenario, fuentes del Gobierno se han referido a la reunión de Sánchez con dos de sus vicepresidentas y Montero, acotando así de quién depende la distribución de los 11.000 millones entre el fondo para quitas, el fondo para cubrir gastos de empresas y ayudas directas. Economía insiste en que ya está cerrado el reparto pero, como Hacienda y otros estamentos en el Gobierno se insiste en que es un "decreto muy complicado", que debe "cruzar muchísimas variables" y que eso es lo que provoca el retraso.