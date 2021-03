Quatre Carreres i Poblats Marítims lideren l'atur

Quatre Carreres i els Poblats Marítims són els districtes de la ciutat de València amb major nombre d'aturats, amb 7.222 i 6.546 persones sense ocupació al febrer de 2021. Així s'extrau de les dades d'atur i contractes registrats a la ciutat per districtes que publica el portal d'estadística de l'Ajuntament, en el qual s'observa que els districtes amb menor nombre d'aturats són Pobles del Nord (425) i Pobles de l’Oest (1.424).

En concret, els 10 districtes amb major número de desocupats són Quatre Carreres, Poblats Marítims, Camins al Grau (5.545), Rascanya (5.478), l’Olivereta (4.779), Jesús (4.768), Patraix (4.597), Benicalap (4.181), la Saïdia (4.094) i Extramurs (3.315). Algirós té 2.859 desocupats; Campanar, 2.596; l’Eixample, 2.486; Benimaclet, 2.143; Pobles del Sud, 1.816; Ciutat Vella, 1.763; el Pla del Real, 1.576; i la llista la tanquen Pobles de l’Oest i Pobles del Nord. No consta la residència de 455 persones en atur.

Les diferències d'aturats per gènere també són acusades: en tots els districtes hi ha un major nombre de dones sense ocupació (57,7% dels aturats en el total de la ciutat). No obstant això, la diferència aconsegueix fins als 20 punts segons el districte.

Així, mentre que a Ciutat Vella la diferència és de tres punts (51,5% dones, 48,5% homes); en Jesús supera els 20 punts: 60,1% de dones, 39,9% d'homes. Pobles del Sud, Benicalap, Campanar i Patraix tenen ràtios similars, i en tots els casos les dones representen més del 59% dels aturats.

Per edats, el major nombre d'aturats se situa entre els 55 i els 59 anys, amb 9.140 desocupats en tota la ciutat en eixe rang d'edat. En gran part dels barris, les persones d'aquesta edat són les que acumulen un major número de desocupats, encara que hi ha excepcions. La més cridanera és Benimaclet, on el major nombre absolut d'aturats és el dels joves d'entre 25 i 29 anys: són 292 dels 2.143 que hi ha. En aquest cas, el segon col·lectiu més afectat és el d'entre 30 i 34 anys (256), i després els de 60-64 (252).

Per sectors, el que té un major nombre d'aturats és el de treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors, amb 19.166 aturats; seguit de les ocupacions elementals, amb 17.024.

Per nivell de formació acadèmica, les persones amb estudis secundaris són les que tenen un major nombre absolut d'aturats, amb 51.578, seguides dels quals tenen estudis postsecundaris, amb 11.997. No obstant això, aquests col·lectius són també els que representen un major número de població.

Més de mig milió de treballadors en ERTO

La Comunitat Valenciana ha acumulat des de l'inici de la pandèmia un total de 82.961 sol·licituds d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten 534.326 treballadors. D'ells, 301.267 han eixit ja d'eixa situació, la majoria a la província de València (aproximadament 172.500), seguida d'Alacant (91.288) i Castelló (27.479). El 88% de les sol·licituds d'ERTO són per força major.

Per sectors, el 87% correspon a Serveis, amb 71.888 sol·licituds i 369.451 treballadors afectats (el 69%). Li segueix la Indústria, amb el 8% de les peticions d'expedient (6.825) i 143.692 empleats afectats (27%). La Construcció concentra el 5% dels ERTO presentats (3.925), amb 19.685 treballadors afectats (4%), mentre Agricultura suma 323 ERTO sol·licitats que aconsegueixen a 1.498 empleats. Les empreses de menys de deu treballadors concentren el 89% de les peticions d'ERTO que afecten 215.525 empleats, això és, el 40% dels treballadors en ERTO.