Estival Cuenca se celebrará del 16 de junio al 3 de julio, si la situación sanitaria lo permite

La programación, adaptada también a la pandemia, se irá dando a conocer progresivamente, según ha informado en nota de prensa la organización.

De igual modo, ha informado de que se acaba de presentar el vídeo resumen de su edición de 2020. "Bajo la idea original, producción, edición y realización del director de eventos audiovisuales del festival, Vicente Ortega, en la grabación de imágenes también han colaborado el director de comunicación del ciclo, Mario Gómez, y la directora de fotografía, Eva Rus Martínez".

En esta película, de cerca de cuatro minutos de duración, se han recogido la mayor parte de actividades que pudieron llevarse a cabo en la novena cita consecutiva del ciclo conquense, que se desarrolló entre el 25 de julio y el 3 de agosto.

'Al mal tiempo', de la trianera Rosario La Tremendita, y un breve fragmento de 'Summertime', un standard de jazz interpretado por la barcelonesa de origen conquense Andrea Motis, conforman la banda sonora de la producción. Ambas artistas han cedido los temas de forma desinteresada.

Así, se suceden espectaculares imágenes del Casco Antiguo de Cuenca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996, y de las dos ubicaciones en las que se desarrollaron conciertos: el Escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca y el Escenario Natura Restaurante Bistró del Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA), diarias y nocturnas.

"Sin duda, son dos enclaves de enorme belleza que otorgan una clara personalidad al festival conquense, que ha ocupado en 2020 la cuarta posición a nivel regional y la primera provincial en el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, un estudio realizado por profesionales de este ámbito", han destacado los organizadores.

En este vídeo se pueden disfrutar imágenes de las actuaciones de Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino di Geraldo, Andrea Motis, Rodrigo Cuevas, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Rosario La Tremendita y Vibra.

Por supuesto, también aparecen grabaciones del nutrido listado de artistas conquenses que participaron en 2020 en Estival Cuenca: Zas! Candil Folk, Cristina de la Ossa, The Teacher's Band, Paula Serrano, Blues Sixty Four y The Heart Swingers.