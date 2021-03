La vacunació dels docents començarà el pròxim dilluns

La vacunació als docents i altres treballadors dels centres educatius públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana començarà dilluns que ve, 15 de març, en un procés que s'estendrà al llarg de dues setmanes. S'immunitzarà a 116.032 persones de 18 a 55 anys amb les dosis de AstraZeneca i es deixarà per a més endavant als majors de 55 anys, als qui s'inocularà la vacuna de Pfizer. A més, per a afectar el menys possible a la marxa dels col·legis i instituts, es vacunarà en bloc per centres i s'aprofitaran per a aquest procés els dies no lectius de Falles.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va comparéixer ahir al costat dels consellers d'Educació i Sanitat, Vicent Marzà i Ana Barceló, amb els qui es va reunir prèviament per a perfilar el pla de vacunació del personal que treballa en el sector educatiu.

Segons el cap del Consell, serà un “assaig de la vacunació massiva” de la població que beneficiarà no sols al personal docent, sinó també al d'administració i serveis i a altres treballadors amb contacte amb l'alumnat, com a neteja i monitors.

La vacuna que s'aplicarà a aquest col·lectiu serà d’AstraZeneca, per la qual cosa el personal que entrarà en aquesta primera fase de vacunació a la comunitat educativa tindrà entre 18 i 55 anys (el 78% del personal de la comunitat educativa potencial). Els majors de 55 anys “seran vacunats en el moment que es tinguen suficients dosis de vacunes, en concret de Pfizer, i tindran eixa priorització”, va puntualitzar Puig.

Les dosis s'inocularan en espais habilitats en 23 municipis, amb 242 equips de vacunació i uns 1.000 professionals per a agilitar el procés. Se citarà “centre a centre” (seran els d'educació no universitària) d'acord amb un calendari que pretén que el procés es faça d'una manera “àgil i organitzada” i amb la mínima afectació al dia a dia dels centres. Hi haurà cites durant la pròxima setmana i la següent.

En concret, es vacunarà els dies 15, 16, 17 i 18, i el 26 i 27 de març, mentre que la segona dosi està prevista per a principis de juny. Es comptarà amb presència de responsables de les conselleries de Sanitat i Educació i la idea és que “cada centre tinga el seu lloc, hora i espai” amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i completar el procés de la forma més ràpida i clara possible. A més, es preveu que hui ja puguen estar tancats els llistats amb el personal que s'ha de vacunar.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va remarcar que s'ha fet un “treball coordinat” per a dur a terme aquest procés de vacunació de manera que no interferisca en l'activitat a les aules, i va precisar que participaran en aquesta fase al voltant de 1.000 professionals i 242 equips de vacunació.

En concret, els municipis que comptaran amb espais de vacunació són Vinaròs, Castelló de la Plana, Vila-real, Sagunt, Llíria, Massamagrell, Paterna, Mislata, Torrent, Requena, València, Alzira, Xàtiva, Gandia, Dénia, Alcoi, Benidorm, Elda, Sant Joan d'Alacant, Alacant, Elx, Torrevieja i Orihuela.

Per part seua, el conseller d'Educació es va mostrar “satisfet” de poder seguir avançant en “la solució que necessitem per a aquesta maleïda pandèmia que ens afecta d'una forma tan dura” i fer-ho en un col·lectiu, el de la comunitat educativa, “que està treballant per a fer possible la contenció” del coronavirus i garantir el servei essencial de l'educació dels xiquets i xiquetes.

Preguntat per si creu que la vacunació arriba “tard”, ja que altres comunitats autònomes han començat abans la immunització de docents, el conseller va manifestar que “es comença quan hi ha vacunes suficients”.

D'altra banda, sobre la recomanació que va fer la Generalitat de declarar lectius els festius escolars de març (Falles i Magdalena) que finalment no va ser recollida pels consells escolars de ciutats com València i Castelló, el president Puig va assenyalar que la seua pretensió és “esborrar de l'imaginari col·lectiu allò que pot ser una festa alternativa”, de manera que no hi haja sensació de relaxació entre la població.