Selena Gómez se plantea dejar la música: "Es difícil seguir cuando la gente no te toma en serio"

La cantante y actriz Selena Gómez se sinceró recientemente en la revista Vogue sobre cómo se siente respecto a la música, una profesión que está considerando aparcar.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio", decía en una entrevista al citado medio la artista de 28 años. "He tenido momentos en los que he estado pensando, '¿Cuál es el motivo? ¿Por qué sigo haciendo esto?'".

Y es que la ex chica Disney cree que para algunas personas nunca es suficiente por bien que lo haga. "Sentí que Lose You to Love Me era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente", se quejaba.

No olvida, sin embargo a la gran masa de gente que sí apoya su trabajo. "Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero hacer un último intento antes de que tal vez me retire de la música".

Ahora Selena Gómez quiere dedicar más tiempo a producir música y darse "una oportunidad real de actuar".

Estas declaraciones llegan pocos días antes de que este viernes salga un disco con siete canciones en español, llamado Revelación, un trabajo que Gómez piensa que debía.

"El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia", aseguraba por sus raíces latinas. "Gran parte de mi base de fans es latina, y les he estado diciendo que este álbum iba a aparecer durante años".

En parlelo, Selena Gómez ha estado grabando la serie de comedia de la plataforma Hulu, Only Murders in the Building.