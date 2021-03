La última 'supermascarilla' contra la COVID: un casco futurista de 80€ que además de protegerte, te hace invisible

Por mucho que estemos en plena pandemia, la innovación en el mercado de las mascarillas y productos de higiene está a la orden del día. En un mundo donde la protección es lo más importante, se ha creado Blanc: una máscara que protege toda nuestra cara, haciendo que seamos completamente anónimos, y aportando de paso un toque futurístico muy similar al que lleva el grupo de Daft Punk.

Blancnació como un proyecto en kickstarter, de la mano de un grupo de emprendedores y de momento ya han recaudado más de 100.000 dólares para su creación, sin contar que aún quedan más de 40 días para que termine.

Un proyecto digno de ciencia a ficción

Como se puede ver en el vídeo de presentación, este gadget junta todas las propiedades de una mascarilla convencional, añadiéndole más protección y privacidad: cuenta con filtros HEPA que eliminan más del 99,9% de los aerosoles de la corriente de aire que los atraviesa. Estos filtros se colocan en la máscara, de manera que nos avisen con una escala de colores cuando debemos cambiarlos.

El uso extendido de estas máscaras podría suponer un cambio para la sociedad BLANC

El funcionamiento de la máscara es bastante innovador, al igual que su diseño. El dispositivo tiene paneles frontales intercambiables para poder elegir entre diferentes patrones, colores y estilos de diseño según las preferencias del consumidor. Además, la máscara se adapta a las características anatómicas de cada rostro, constando de dos partes que se unen mediante un imán que aseguran la fijación.

Variedad de colores que presentan las máscaras. BLANC

Y como si de un apocalipsis se tratase, el diseño de esta máscara hace que nos convirtamos en completos anónimos, algo que sin duda sirve de excusa en estos tiempos, pero que también supondría una mayor facilidad para cometer actos delictivos o producir cambios bruscos en las relaciones sociales al no tener prácticamente contacto visual con nadie por la calle.

La máscara promete confort, protección, anonimato y elegancia por tan solo 99 dólares, y se espera que los primeros clientes puedan empezar a caminar por la calle con ellas puestas a partir del mes de marzo. Aun así, esta no sería la primera campaña de Kickstarter que, por muy bien que vaya, termina fracasando, retrasándose o cancelándose por motivos externos, por lo que yo no me arriesgaría a pedir una unidad de la máscara Blanc por el momento.

