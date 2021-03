Una gemóloga tasa en 'La Resistencia' la medalla de oro lograda por Óscar Husillos: "Valdría unos 650 euros"

La Resistencia recibió este martes la visita de todo un campeón de Europa de 400 metros en pista cubierta, Óscar Husillos, que logró la medalla de oro el pasado fin de semana en Polonia.

El atleta le regaló a Broncano la equipación que llevó el sábado cuando venció en la final: "Me la puse tres veces", afirmó, mientras que el presentador, que se la puso encima del traje, le contestó: "No la has lavado, huele fuerte...".

A Broncano le echan ropa como si fuese una silla de escritorio y le queda siempre igual de bien. #LaResistencia@oscarhusillospic.twitter.com/RrFXM7opvJ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 9, 2021

Pero el conductor del programa de Movistar tenía una sorpresa preparada para su invitado: Una gemóloga tasaría la medalla para saber qué cantidad de oro y otros metales contenía.

"Me habéis avisado hace media hora para que viniera", señaló Alejandra, gemóloga especialista en diamantes y piedras de color. Para realizar la prueba tuvo que rallar un poco de la medalla en una piedra de toque, algo que puso nervioso a Husillos.

Óscar Husillos, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Probamos en una esquinita", pidió el atleta, pero la gemóloga le advirtió que "es un poco corrosivo", detalle que preocupó al invitado de La Resistencia: "¡No me hagas el lío!", exclamó.

Broncano señaló que "si la medalla no es de oro, te puedes llevar la muñeca –que llevó Omar Montes en su visita al programa-". La gemóloga analizó la muestra y comentó que "lleva un porcentaje muy bajo de oro, el resto es plata, cobre, estaño, zinc...".

Era tiro a tablero pero suma al marcador también. #LaResistenciapic.twitter.com/aqIOZgcp1Z — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 10, 2021

El presentador le pidió que tasara la medalla lograda por Husillos en Polonia: "Lanza un dato". Alejandra se lo pensó y finalmente señaló que "por el peso y el porcentaje de oro, unos 650 euros".

El deportista comentó, visiblemente emocionado, que, aparte del valor material, tenía mucho más valor sentimental porque "es una medalla muy sufrida. Voy a exponerla en mi casa y va a estar en una vitrina".