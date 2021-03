Pese a que hasta el próximo jueves no se podrá saber si finalmente Manuel decide acudir a la hoguera de concentración con su novia, Telecinco sigue dando pequeños avances sobre el esperado momento. Esta vez, ha sido en La isla de las tentaciones: hay más imágenes.

El programa ilustró una conversación entre las chicas poco antes de que Lucía se marche a la hoguera. En ella, la peluquera se muestra mucho más vulnerable de lo habitual y, aunque empieza deseando ver llorar a Manuel y recapitulando todo lo que piensa decirle, termina sollozando y agradeciendo a sus compañeras el apoyo que le han brindado.

"Le voy a decir de todo, que aquí a lo mejor me he dado cuenta de que soy mejor persona que él y que me siento hasta más guapa que él. Espero que llore para sentirme mejor y decirle todo lo que le quiero decir", dijo la gaditana justo antes de añadir que, pese a todo, había tenido momentos muy buenos por ellas. Marina, por su parte, agregó que con el tiempo Lucía se alegraría de lo ocurrido en República Dominicana.

La andaluza decidió pedir la conversación con Manuel después de ver cómo este había tenido sexo con Fiama, una de las protagonistas -también- de La isla de las tentaciones 1. "No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso, que no, que se terminó, que he llegado a mi limite, que fin", dijo la joven justo antes de marcharse de la hoguera para tranquilizarse.

Una vez se reincorporó, fue cuando pidió el encuentro. "Siento haberme ido, pero no voy a dar aquí el numerito ni el espectáculo de nada. Me quería tranquilizar, yo no me merezco esto y quiero ponerla las cosas en su sitio. Quiero echármelo a la cara y decirle lo que le tengo que decir, ya está. Quiero decirle lo que pienso y que se explique. A ver cuando me vea la cara si es capaz de explicarse. A ver si es un hombre y habla porque aunque me haya querido engañar a mí misma, sé que es un asqueroso", dijo, visiblemente nerviosa.