'El hormiguero' alerta a los espectadores de un nuevo fraude en los móviles con el mensaje del 'falso paquete'

Tras la entrevista este martes a Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste y la sección de las hormigas Trancas y Barrancas, Pablo Motos dio paso a Suko, el espía tecnológico de El hormiguero para alertar a los espectadores de los últimos fraudes que pueden llegar a sus móviles o mails.

"Llega la parte de aprender la parte peligrosa de la tecnología, el peligro está mucho más cerca de lo que pensamos", afirmó el valenciano antes de presentar a su colaborador que mostró, en tiempo real, los fraudes que se estaban llevando a cabo en todo el mundo.

Y comentó que "hoy se han realizado más de 23 millones de ciberataques en todo el mundo y la media diaria está en 45 millones", a lo que Motos señaló que "es un montón de gente trabajando para el mal...".

Suko, el espía tecnológico de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Os voy a mostrar un mensaje o un mail que os va a llegar próximamente intentando estafaros", le dijo Suko a Motos y sus invitadas, que se quedaron muy sorprendidos ante tal afirmación. "Es un mensaje que ya está enviando en las últimas doce horas vía SMS o correo electrónico", explicó.

Tanto Motos como Trancas o Carmen Machi comentaron que les había llegado el mensaje a sus teléfonos en los últimos días "y el enlace al que te lleva es muy realista y te quitan todo. En cuanto te piden los datos de tu tarjeta y se los das, estás perdido", afirmó Suko.

También destacó un mail donde decía que "habían llevado un paquete a tu casa y no estabas. Te piden 1,69€ de gastos de envío y lo que hacen es quitarte muchísimo más dinero", advirtió el espía tecnológico del programa de Antena 3 a las actrices y el público para que no piquen en estos fraudes: "Tened mucho cuidado y no le deis a esos enlaces", concluyó.