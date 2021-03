Los presos independentistas vuelven a la cárcel tras la retirada del tercer grado: "Nos encierran porque tienen miedo"

Los presos independentistas de Lledoners han entrado este martes a las 21h en la cárcel después de que el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña haya retirado el tercer grado a los siete presos del 'procés'.

Así, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez han vuelto a prisión después de que el magistrado haya considerado “prematuro” el tercer grado al no haber cumplido, ninguno de ellos, ni una tercera parte de la pena y no haber asumido sus actos como delictivos. Josep Rull no ha entrado este martes en la cárcel porque se encuentra en el hospital tras una operación.

Junqueras: "Nos encierran porque no nos pueden ganar en las urnas"

Antes de entrar en prisión, los presos han dicho unas palabras en el escenario que Òmnium Cultural ha colocado en la entrada de la cárcel de Lledoners. Junqueras ha señalado que "si nos encierran, es porque no nos pueden ganar en las urnas y nos tienen miedo" y ha asegurado que "no nos rendiremos".

Cuixart, presidente de Òmnium, ha repetido los cánticos del público, "lo volveremos a hacer", y ha mandado un mensaje a los jueces que "exigen que renuncie a ser presidente" de la entidad: "Al presidente de Òmnium lo escogen los socios, ningún gobierno ni ninguna otra institución. Entré en la cárcel como presidente y saldré como presidente".

Cuixart ha asegurado que "nos mantienen en prisión porque tienen miedo de la palabra, de escucharnos en las urnas" y ha mandado un abrazo a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toní Comín, a quienes el Parlamento Europeo les ha levantado la inmunidad: "Estamos juntos en esto".

Sànchez ha dado las gracias por "habernos dado la victoria el 14-F y por haber votado de nuevo independencia". Romeva ha apuntado que "esto no va sólo de nosotros, ni de los exiliados, sino de los 3.000 represaliados y de la gente que no admite que un Estado anacrónico, fallido, frágil, que le están diciendo por activa y por pasiva que se está equivocando persiste en el error. Nosotros persistimos en la determinación".

Turull ha pedido "dejar de estar pendientes de lo que hace el Estado, porque no tenemos nada que hacer, y pensar en lo que podéis hacer juntos". "No aflojéis, no paréis, vayamos a la una, y no sólo cuando nos dan golpes", ha añadido.

Forn ha asegurado que "nos mantendremos fieles a nuestros ideales pese a lo que nos exigen" y ha pedido a los que "juegan" con ellos hablando de indultos o reformas del Código Penal que dejen de hacerlo. "Lo han utilizado en campaña electoral para hacer ver que son gente sensible hacia nosotros y no lo son. Sólo saldremos por nuestra lucha, por nuestra fuerza", ha añadido.

Protestas de Òmnium y de la ANC

Tanto Òmnium Cultural como la Assemblea Nacional Catalana han convocado diversas concentraciones como protesta por la decisión del juez. Òmnium ha organizado un acto a las puertas de la cárcel de Lledoners para "acompañar" al presidente de la entidad, Jordi Cuixart, y a los otros presos.

La asociación cultural ha tachado de "decisión vengativa" la retirada del tercer grado en un mensaje en Twitter y ha señalado que "ante un Estado que sólo sabe responder con tribunales y represión en un conflicto político, sólo hay una solución: la amnistía y la autodeterminación".

Por su parte, la ANC ha convocado concentraciones a las 20h en las plazas de toda Cataluña y en la Avenida Meridiana de Barcelona este lunes que se cumplen 365 días de cortes en este tramo de la ciudad como protesta por el encarcelamiento de los líderes independentistas.

⬛️⬜️📢 Sempre al costat dels presos polítics i exiliats!



👉 Convoquem tothom a les 20 h a les places d'arreu del país.



Avui més que mai, independència és llibertat. Tothom als carrers! #XarxaIndependènciapic.twitter.com/7RyBMsCWGx — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) March 9, 2021

La presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, ha ido a la cárcel de Lledoners para "acompañar a los presos políticos", ha informado la ANC. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los consellers Bernat Solé, Alba Vergés, Teresa Jordà y Josep Bargalló, entre otros, también han acompañado a Junqueras y a los demás presos en su entrada en prisión.