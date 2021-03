La preinscripción electrónica escolar en Cataluña facilitará las gestiones a las familias

El curso pasado, la preinscripción escolar fue telemática obligada por el cierre de los centros por la pandemia, aunque se combinó con la presencial para un 20% de familias que no podían hacerla a distancia. La preinscripción para el próximo curso será este marzo electrónica, ha resaltado este martes Juanjo Falcó, director general d’atenció a la família i a la comunitat educativa, en la nueva entrega de los encuentros con los lectores Las 20 preguntas de 20Minutos, moderada por la coordinadora de 20minutos en Barcelona, Isabel Serrano.

Mientras que el año pasado, la solicitud se hacía por correo electrónico, este año, las peticiones se pueden hacer por ordenador, tablet o app móvil y el usuario queda identificado de manera digital, facilitando toda la gestión.

El próximo lunes 15 de marzo comienza la preinscripción. Se podrá hacer hasta el 24 de marzo para los estudiantes de segundo ciclo de Infantil y Primaria (de los 3 a los 12 años) y del 17 al 24 de marzo para los de Secundaria (de los 12 a los 16 años).

Falcó ha destacado que el nuevo portal: preinscripcio.gencat.cat, incorpora «mucha información accesible para las familias en diversos formatos y lenguas» y ha pedido a los padres que no sufran con el proceso pues «la presentación de documentación es mínima».

El trámite se puede hacer las 24 horas, ha remarcado Falcó: «Las familias han de saber que es irrelevante el momento en el que presentan la solicitud y que no se tendrá más prioridad si lo haces el primer día en lugar del último». Incorpora este año «un sistema de gestión de colas de espera» para evitar colapsos, ha explicado.

El hecho de que las familias no hayan de presentar la documentación físicamente a los centros, no quiere decir que no puedan dirigirse a la escuela o a las oficinas de escolarización del territorio «para recibir apoyo», ha añadido el responsable educativo, respondiendo de esta manera a la primera pregunta de los lectores, realizada por Lluís García, de L’Hospitalet.

Una de las novedades del nuevo decreto de admisión aprobado por el Govern el pasado febrero, llegará el curso 2022-2023 y durante un periodo transitorio de cinco cursos.

El anterior decreto, de 2007, «otorgaba prioridad a los alumnos que iban a los centros adscritos, pero no se garantizaba la plaza», ha recordado Falcó a partir de la duda expresada por David, de Barcelona. En cambio, la nueva normativa «otorga la garantía que alumnos de Primaria que tengan adscrito un instituto y quieran la plaza, esta le será garantizada». Y los alumnos que quieran continuar en el centre adscrito «no hará falta que participen en la preinscripción, solo que las familias confirmen la voluntat de tenir la plaça». No podrà instaurar-se encara durant el curs 2021-2022, en el que s’aplicaran els criteris de prioritat vigents fins ara.

Aumento de alumnos socioeconómicamente vulnerables

Preguntat per l’Ana Gómez, de Badalona, el director general d’atenció a la família d’Educació va xifrar en un «lleuger increment del 3%» la pujada de les peticions de plaça a centres públics respecte dels concertats entre el curs 2015-2016 i l’actual. Al mateix temps, el nou decret d’admissió «fa un avenç molt important garantint la gratuïtat de l’alumnat socioeconòmicament vulnerable», va afegir. Educació té previst un augment d’aquest alumnat detectat, del 5% actual (65.000) a entre un 20% i un 25% (220.000) en els pròxims cinc cursos.

Davant la queixa expressada per Angel Marqués, de Barcelona, que no s’han pagat avui dia la totalitat de beques a estudiants, Falcó va atribuir el retard a què l’Estat està retenint els ajuts, i que aquest acumula un deute amb la Generalitat «de gairebé 20 milions d’euros».

Falcó no va descartar que, malgrat la millora de la pandèmia, el curs vinent s’hagin de mantenir les mesures de seguretat contra la Covid, i va atribuir l’èxit en mantenir oberts els centres aquest curs malgrat les successives onades de la pandèmia «al compromís del professorat, dels alumnes i de les famílies».

La lectora Laura Roig va preguntar sobre si s’han previst mesures per reduir els alts nivells de segregació escolar. Falcó va confirmar que el nou decret d’admissió ho contempla en ser «un dels problemes més greus» del sistema educatiu català. Sobre el dret de les famílies a escollir l’horari escolar dels fills, va recordar que l’organització del temps escolar és «un element determinant de la igualtat d’oportunitats» de l’alumnat i que, per això, «cal trobar unequilibri entre la llibertat de les famílies per escollir el model i un sistema general que garanteixi la igualtat». Va admetre que hi ha marge de millora d’aquesta organització del temps a Secundària.