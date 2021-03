Hosteleros reclaman a la Generalitat abrir el interior de locales con aforo del 50% y ampliar el horario de cierre

CONHOSTUR ha explicado que la Conselleria de Sanidad "ha escuchado" sus propuestas y que estas se trasladarán a la reunión interdepartamental que tendrá lugar el próximo jueves, según ha indicado la conferedación en un comunicado.

El presidente de CONHOSTUR y Hostelería Valencia, Manuel Espinar, ha precisado que "no ha habido ninguna conclusión por parte de la administración" y que "ahora toca esperar, como siempre, a esa reunión, en la que ya no sabemos si se van a tomar decisiones técnicas o serán decisiones políticas". "Son más de 15.000 empresas, 15.000 familias, esperando esa decisión", ha subrayado.

En este sentido, ha recriminado que el sector "de nuevo podría ser penalizado por la falta de planificación y coherencia de la Generalitat Valenciana al mantener unas vacaciones que ahora, por miedo a la gran movilidad que se puede producir durante la próxima semana de las 'no Fallas', puede tener como consecuencia que la actividad de muchos establecimientos de hostelería pueda seguir paralizada".

Según CONHOSTUR, "sería el caso de muchos restaurantes de la Comunitat Valenciana que continuarían sin poder abrir por no disponer en su mayoría de terrazas, a pesar de disponer de unos espacios, infraestructura y estándares de calidad que permiten cumplir absolutamente con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y que, en muchos casos, son establecimientos referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de la cultura gastronómica".

La confederación ha manifestado que los empresarios son "conscientes que es necesario una desescalada responsable, y que además hay que seguir realizando mucha sensibilización a la ciudadanía con el uso de la mascarilla en todo momento y el respeto por el cumplimiento de las normas".

No obstante, ha defendido que "no existen indicadores sanitarios que justifiquen esta decisión, más allá del propio miedo a repetir errores pasados, pero no hay que olvidar que una mayoría de contagios de la tercera ola se produjeron en el ámbito privado y familiar".

"Mientras tanto, miles de trabajadores continúan en ERTE , las empresas carecen de liquidez, las ayudas no están llegando, los préstamos bonificados del IVF en muchos casos los empresarios se están encontrando con innumerables dificultades para acceder a ellos, y muchas solicitudes están siendo denegadas. No se permite trabajar, pero sí hay que seguir haciendo frente a todos los impuestos o alquileres", ha expuesto.

Por todo ello, CONHOSTUR ha afirmado que seguirá "reclamando la urgente necesidad de un plan de rescate real que pueda compensar todos estos meses de paralización de la actividad empresarial".

FOTUR PIDE LA APERTURA DE LOS ESPECTÁCULOS

Por su parte, FOTUR ha propuesto en la mesa de la desescalada que se abran las actividades de espectáculos y eventos al aire libre, "dado que se puede garantizar el cumplimiento de las medidas Covid-19", ha indicado la federación en un comunicado.

FOTUR ha reclamado que "los espectáculos al aire libre son seguros, al igual que las terrazas de los establecimientos de hostelería" y, por ello, "se pueden liberar al 100%".

Del mismo modo, ha pedido la apertura de las actividades de salas de bingo en el horario que tenían hasta el 19 de enero -de 10 a 22 horas-, y salones de eventos, locales de ocio y espectáculos al 50% de su aforo.

"Hoy 9 de marzo es el Día Internacional del Dj, profesionales que tienen prohibido trabajar, es por ello que en este significativo día también solicitamos que se libere su actividad", ha añadido FOTUR.

En cuanto al horario, la patronal ha defendido que "se debe equiparar a las 22 horas, puesto que, las actividades durante esta primera fase de la desescalada no han generado ningún problema".

Por otra parte, FOTUR ha solicitado a Sanidad un plan de la desescalada con el fin de elaborar "un calendario de previsiones para que se vaya paulatinamente reactivando la economía y las actividades, con base en un calendario de acciones y actividades".

Considera "primordial programar todos los festivales de la Comunitat Valenciana, los espectáculos y eventos de los municipios y toda la industria turística, de cara a la campaña estival, garantizando al máximo las medidas sanitarias tanto para nuestros clientes como trabajadores".

"Todo ello debe acompañarse con una agenda rápida y urgente de vacunación. Nuestro sector, de cara al público siempre, debería ser el siguiente grupo en recibir la vacuna. Además, desde FOTUR, junto con Turisme Comunitat Valenciana, vamos a iniciar una nueva campaña para concienciar y educar, tanto en el uso de la mascarilla, como en el cumplimiento de todas las medidas sanitarias contra el covid-19", ha añadido.