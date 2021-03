Última propuesta para Semana Santa: guiños a Madrid, cierre perimetral también en el Día del Padre, menos Canarias y Baleares

El Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a ministros y consejeros de sanidad, tomará este miércoles una decisión definitiva sobre Semana Santa para lo que la ministra, Carolina Darias, ha planteado este martes una última propuesta que mantiene el cierre perimetral para todas las comunidades, del que quedarían exentas Canarias y Baleares. La Comunidad de Madrid tampoco quiere cerrar su territorio, algo a lo que la ministra no accede. A cambio, su última propuesta tiene dos guiños al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por lo que se refiere al toque de queda nocturno y a las reuniones entre no convivientes en lugares cerrados.

Cierre perimetral

Junto con los contactos sociales, las restricciones de movimientos siguen siendo la columna vertebral del plan que Sanidad propone para Semana Santa. A Darias le gustaría que todas las comunidades cerraran sus territorios para salir y entrada entre el 26 de marzo y el 9 de abril, pero la semana pasada la Comisión de Sanidad Pública decidió no plasmar estas fechas. Este miércoles se deberá tomar una decisión de entre cuándo deberán cerrarse las comunidades, aunque la mayoría ya lo están, a excepción de Canarias, Baleares, Madrid y Extremadura.

Extensión al puente del Día del Padre

En el nuevo documento que ha trasladado este martes a las comunidades Darias ha introducido una propuesta que aún no se había estudiado en ningún foro, para que las comunidades donde el 19 de marzo, San José, es fiesta pongan en pie también un cierre perimetral en este puente. De miércoles a domingo, del 17 al 21 de marzo. Después, podrían volver a abrir hasta el cierre de Semana Santa, eventualmente del 26 de marzo al 9 de abril.

Esta medida realmente solo afectaría a Extremadura y la Comunidad de Madrid, porque en ambas e 19 de marzo es festivo y además a día de hoy sí están permtidas las entradas y salidas. No es el caso de Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra o Murcia, donde ya está vigente un cierre perimetral que hace que sea igual que el 19 sea fiesta, según apuntan en dos de ellas.

Canarias y Baleares, exentas

En el sentido contrario, está previsto que el Consejo Interterritorial acuerde este miércoles dejar fuera de la obligación del cierre perimetral a Canarias y Baleares. Sus gobiernos autonómicos lo pidieron la semana pasada alegando su condición de insularidad y de que solo es posible llegar por avión y presentando una PCR negativa en el aeropuerto.

Los dos archipiélagos confían en que no tendrán que cerrar sus territorios, a pesar de que la Comunidad de Madrid, que tampoco quiere, señala que la decisión sobre el cierre peninsular pero no en los archipiélagos tendrá una difícil justificación.

Toque de queda más laxo

Precisamente, la Comunidad de Madrid está siendo el hueso más duro de roer para que Darias consiga contar con la deseada unanimidad en el Consejo Interterritorial. Díaz Ayuso insiste en que no está demostrado que sea una medida eficaz y menos aún mientras se pueda llegar desde otros países a Barajas o a cualquier otro aeropuerto español. Pero, sin embargo, critican que no estén permitidos movimientos entre comunidades, por ejemplo, para ir a un hotel o a una segunda residencia.

En este escenario, la última propuesta de la ministra sobre el plan de Semana Santa introduce un par de guiños a Madrid. En primer lugar, con una redacción más imprecisa sobre el toque de queda. El borrador que estudiaron la semana pasada los directores generales se establecía entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Según apuntan fuentes autonómicas, estos límites no están tan claros en el documento que mañana se someterá a consenso, de manera que habría espacio para retrasar su inicio hasta las 23 horas, como es actualmente en Madrid.

Reuniones en domicilios

Por otra parte, fuentes autonómicas madrileñas no ocultaban este martes su satisfacción por otro cambio de última hora. Darias propone ahora que las reuniones de no convivientes en domicilios estén prohibidas, cuando la semana pasada simplemente no se recomendaban. En la Comunidad de Madrid está vigente esta prohibición desde el 25 de enero como medida de atajar el "principal foco" de los contagios, los domicilios y no las terrazas al aire libre, donde podrán reunirse hasta seis personas en Semana Santa.