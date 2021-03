Belén Esteban se anima con una reforma integral del rincón favorito de su casa

Belén Esteban tiene su rincón favorito en la casa que tiene en Paracuellos, y no es ni más ni menos que el jardín. Ahora la colaboradora de Sálvame se ha puesto manos a la obra para darle un cambio radical. En su cuenta de Instagram ha compartido cómo va la obra y, además, ha dado detalles de cuál será la transformación.

La colaboradora está encantada con su chalet en las afueras de Madrid, pero ha decidido que era hora de hacerle un cambio a la zona exterior. Sus casi un millón de seguidores, tienen más que visto su portal y ahora es momento de que conozcan las entrañas de su jardín.

Así lo ha querido compartir ella a través de unas stories, donde ha mostrado cómo está su jardín tras retirar el césped que tenía. "Mirad cómo tengo el jardín, he levanto todo el césped que tenía y vais a ver cómo me va a quedar. Me va a quedar precioso, os iré subiendo vídeos", ha explicado Belén.

El estado del jardín de Belén después de retirar el césped. BELÉN ESTEBAN / INSTAGRAM

El momento parece el idóneo para hacer este tipo de reforma, ya que quedará listo para disfrutarlo en los días de sol que van a llegar con esta primavera. La famosa ha confiado en una empresa fabricantes de césped artificial en España para el gran cambio de su jardín.

El tipo de césped artificial que ha elegido la colaboradora. BELÉN ESTEBAN / INSTAGRAM

Además también ha dado detalles sobre qué tipo de césped va a colocar en su rincón favorito, y como si de ironía se tratase, el elegido por Belén ha sido el modelo deluxe. El cual también ha compartido con sus seguidores a través de las stories.