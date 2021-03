Suspés el tret pirotècnic del 19 de març davant l'"alt risc" d'incomplir la norma sanitària

La Regidoria de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València ha descartat la celebració del tret de focs artificials previst per a la nit del 19 de març després de rebre un informe de la Conselleria de Sanitat que alerta de l’"alt risc d'incompliment de la normativa de distanciament social i seguretat per part de sectors significatius de població".

Segons han indicat fonts municipals, l'informe de Sanitat adverteix que l'esdeveniment "podria ser de difícil gestió per les autoritats locals" i afig que és possible que es generen situacions que incrementen el risc de transmissió de coronavirus, a més d'incidir en "el risc que es produïsquen aglomeracions a les terrasses dels edificis d'habitatges de persones de diferents unitats de convivència per a observar el tret en millors condicions".

Davant aquest informe, que qüestiona la viabilitat de l'espectacle tal com era entesa dimarts passat en la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Seguiment de la COVID-19 a València, i donada la "difícil gestió" que el propi informe assenyala i que s'ha corroborat amb els serveis de Policia Local i Bombers, l'Ajuntament ha anunciat que "es descarta poder seguir avant amb l'organització d'aquest espectacle pirotècnic proposat per Piroval".

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha reiterat que es manté "la voluntat de fer el màxim possible dins dels límits que marquen les autoritats sanitàries", però que si en aquest cas les autoritats sanitàries han reconsiderat la seua viabilitat i finalment entenen que existeix un risc alt d'augment dels contagis, l'Ajuntament i el sector festiu continuaran "contribuint com fins ara a la millora de la situació sanitària amb un comportament responsable i exemplar".

A més, ha afirmat que "tot el pressupost destinat a la pirotècnia per l'Ajuntament de València seguirà reservat per a pirotècnia". "Quan ens indiquen que podem organitzar espectacles d'aquest tipus tornarem a programar-los i gaudir-los", ha assegurat.