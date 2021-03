Cvirus.- La incidència acumulada a la Comunitat Valenciana continua baixant i se situa en 63,61 per 100.000 habitants

La incidència acumulada en els últims 14 dies del coronavirus a la Comunitat Valenciana ha baixat a 63,61 casos per cada 100.000 habitants, dos punts menys que aquest dilluns, amb la qual cosa es manté com la tercera autonomia amb una taxa menor, per darrere d'Extremadura i Balears.