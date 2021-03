Agents de la Guàrdia Civil van actuar "ràpid" en l'agressió a Massamagrell: "Tenia poques possibilitats de sobreviure"

La víctima, de 53 anys, es troba ingressada en l'Hospital Clínic de València amb pronòstic reservat, segons han assenyalat a Europa Press fonts sanitàries, encara que un dels propis agents que va intervenir en aquesta actuació ha confirmat que està evolucionant favorablement.

Els fets van succeir sobre les 8.15 hores d'aquest dilluns quan la dona va rebre diverses ganivetades suposadament per part de la seua exparella, de 51 anys, en ple carrer. Veïns que es trobaven en el lloc van intervenir i van aconseguir impedir que l'home seguira agredint la víctima.

De fet, els agents han valorat positivament l'actuació veïnal perquè han destacat que ells van ser els que van aconseguir "frenar" l'agressió a la seua veïna i retindre el presumpte autor. "Ells són els verdaders herois, no tothom s'enfronta a una persona amb un ganivet", han destacat.

Els dos guàrdies civils han detallat com van actuar després de rebre l'avís d'una agressió amb arma blanca. En arribar, es van trobar allí una escena "dantesca" en la qual una dona jaïa en el sòl cridant de dolor i plena de sang i el presumpte agressor, exparella de la víctima, que ja havia sigut detingut per la Policia Local de Massamagrell.

Tots dos agents han precisat, en declaracions a Europa Press Televisió, que van haver d'actuar "ràpid" davant la "gravetat de les ferides" que presentava la víctima, i que van decidir 'in situ' desplaçar-la en el seu vehicle fins al centre sanitari més proper en comprovar que l'ambulància s'estava demorant perquè no estava "molt pròxima" al lloc dels fets.

"Mentre que el meu company conduïa el cotxe, jo em vaig encarregar de taponar la ferida més sagnant que estava en l'abdomen i intentar que no perdera la consciència i dir-li que li anàvem a salvar", ha assenyalat un dels agents.

Una vegada l'equip mèdic del centre de salut de Massamagrell va aconseguir estabilitzar la dona, van observar que havia perdut molta sang i que seguia presentant ferides de gravetat pel que van decidir desplaçar-la cap a l'Hospital Clínic de València.

"Vam haver de facilitar la conducció de l'ambulància del SAMU, ens vam posar davant i arribàrem a l'Hospital Clínic en escassos minuts i, ara com ara, aquesta dona segueix evolucionant favorablement. És amb el que ens quedem d'aquest servici, que ella estiga bé, i esperem que puga eixir d'açò", han assegurat.

"TENIA POQUES POSSIBILITATS DE SOBREVIURE"

L'agent Rodríguez ha assenyalat que la víctima presentava més de deu punyalades pel que en arribar allí van veure que estava perdent molta sang, és per açò que els agents van haver d'actuar "ràpid" perquè "sabíem que si tardava més a arribar l'ambulància, ella tenia poques possibilitats de sobreviure".

"Vam prendre aquesta decisió perquè vam veure que era el millor. La doctora del SAMU ens va comunicar que si no arriba a ser per la nostra intervenció, per eixos minuts, amb quasi tota possibilitat haguera mort", ha explicat un dels agents.

Així mateix, els dos agents han admès que, malgrat que estan preparats per a aquest tipus d'accions per a protegir la societat i evitar que patisquen danys, "no hi ha preparació que existisca ni que puga preveure" haver d'enfrontar-se a una situació com la qual van viure ahir a Massamagrell.