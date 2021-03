Reciprocitat Ara reclama a la Generalitat "avançar en la recepció dels mitjans de comunicació en llengua pròpia"

Així, han mantingut una reunió Toni Infante, Manel Rodríguez-Castelló i Manel Carceller, per part de la platafoma, amb el director de Relacions informatives de la Generalitat Valenciana, Pere Rostoll.

Reciprocitat Ara, amb el suport de Decidim i de la Plataforma per la Llengua, realitza la seua tasca des de fa més d'un any. En la trobada de hui, s'ha valorat la proposta d'incorporació de la radiotelevisió valenciana À Punt al nou mitjà digital Bon dia TV, amb participació de Tv3 i d'IB3.

Segons el col·lectiu, des de la Generalitat "s'han escoltat les peticions dels seus representants a favor de la recepció de les ràdios i televisions en valencià/català, en el sistema digital terrestre, de manera normalitzada".

"La recuperació de la recepció de Tv3 a el País Valencià es considera una qüestió de reparació de drets lingüístics, agredits durant el govern de la Generalitat en mans del PP", afigen.

En concret, en la reunió s'han plantejat dos propostes immediates. La primera d'elles és impulsar una iniciativa de Les Corts Valencianes demanant a l'administració de l'Estat espanyol la concessió del segon múltiplex d'emissions ràdiotelevisives i l'ús del múltiplex de telecomunicacions actual, que opera en el territori valencià, per a emetre el senyal de Tv3, d'IB3 o de Catalunya Ràdio a la Comunitat Valenciana, tal com es fa en les Illes Balears.

Des de l'administració, continuen, se'ls ha comunicat que hi ha un problema de possible pèrdua de qualitat de l'emissió de Tv3 en el territori valencià, si s'aprofita l'actual múltiplex. En l'entrevista s'ha acordat, finalment, mantindre una nova trobada dels representants de Reciprocitat Ara amb el director de Relacions Informatives a l'abril per a continuar estudiant les possibilitats.