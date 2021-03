Reivindican la importancia de la detección y aplicación de protocolos para visualizar las altas capacidades

Bajo el lema 'Altas capacidades visibles', las actividades comenzarán el próximo 13 de marzo con la mesa de debate local titulada '¿Están atendidas las altas capacidades?'. Con formato telemático, está prevista a las 17,00 horas con la participación de representantes de la Delegación de Educación, la Universidad de Jaén, psicóloga experta en altas capacidades y miembros de la propia entidad.

Además, habrá mesas de debate nacionales 'online'. En la primera participarán niños y niñas, en la segunda jóvenes y en la tercera adultos. Se desarrollarán el 14 de marzo desde las 17,30 hasta las 20,00 horas con el objetivo es dar a conocer la importancia de la detección y valoración de las altas capacidades, así como la poca visibilidad de las niñas.

Junto a ello, la Federación de asociaciones de madres y padres de alumnado (Fampa) los Olivos, dentro de sus 'Viernes inclusivos', dedicará el 19 de marzo su sesión a las altas capacidades, según ha informado este martes en una nota el citado colectivo.

Por otro lado, Ágora con la ayuda de la Delegación de Educación, enviará a todos los centros educativos un vídeo y una serie de actividades para sensibilizar y acercar las altas capacidades a toda la comunidad educativa. El vídeo lo han realizado chicos y chicas de Ágora, dentro de un proyecto contra el acoso escolar, que ha subvencionado la Diputación de Jaén. En solo tres minutos, han querido reflejar los principales problemas que tienen en los centros.

"El 14 de marzo, las más de 55 asociaciones de altas capacidades que existen en España reclamamos a la administración que cumpla la normativa aplicable sobre esta necesidad en todas las etapas educativas. La realidad, es que el alumnado con altas capacidades muy lejos de alcanzar su pleno desarrollo personal, emocional e intelectual, tiene una tasa de fracaso personal y escolar mayor que la población en general", ha explicado Ágora.

Por este motivo se han constituido tantas asociaciones en España, intentando visibilizar la problemática de estos niños y niñas, realizar programas de enriquecimiento específicos para ellos y fomentar la formación de las familias y comunidad educativa.

Este año, asimismo, las asociaciones andaluzas están "especialmente preocupadas" por la Orden del 15 de enero de 2021, que modifica las respuestas de atención a la diversidad de la comunidad y "disminuyen el número de respuestas que se pueden dar a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)".

"Parece que solo los sobredotados que quieran flexibilizar, pueden tener una adaptación de ampliación, el resto de chicos y chicas tendrán que conformarse con actividades de profundización. Desaparecen los Pecai, adaptaciones de profundización, adaptaciones no significativas y no sabemos lo que ocurrirá con las adaptaciones en bachillerato, tan necesarias para la dislexia o Asperger ya que no las nombran", ha apuntado.

La asociación ha añadido que "da igual tener esta necesidad para poder acceder al bachillerato internacional, Andalucía Profundiza o cualquier otro programa con una metodología más acorde con las altas capacidades".