La ponència del Bloc proposa Ara, Avancem, Lliures, Més i Valentia com a nous noms per al partit

Els membres de la ponència política consideren que hi ha dos tipus de noms: partícules (Ara i Més) o paraules força (Lliures, Valentia i Avancem), han indicat en un comunicat.

El procés de votació es realitzarà en dos voltes. El dia 11 i 12 es realitzarà la primera votació entre els 5 noms proposats per la ponència política i hi haurà una segona volta que es durà a terme el 13 i 14 entre els dos noms més votats, entre els quals eixirà l'opció que s'inclourà en la ponència política que es publicarà el dilluns.

El resultat de la votació no implica el canvi de nom immediat, aquest article, com tota la resta, serà portat a les assemblees locals i comarcals on podrà ser esmenat.