El 18 de març serà dia de lliure disposició per als funcionaris de la Generalitat

Sindicats i Generalitat han acordat per unanimitat que dijous que ve 18 de març passe a ser un dia de lliure disposició per als més de 10.000 funcionaris autonòmics, en lloc d'una jornada exempta d'assistència al treball per les festes locals de la Comunitat Valenciana.

Aquesta disposició establia com a exempt a efectes laborals el 18 de març per als centres situats a València i la seua província que celebren les Falles, així com el 23 de juny per als municipis alacantins on es festeja Sant Joan. Amb efecte retroactiu també s'aplicarà al dimarts de la setmana de la Magdalena per als centres de treball de Castelló de la Plana.

Davant la suspensió de Falles i Magdalena, mentre es desconeix si al juny serà possible festejar les Fogueres, la mesa sectorial de Funció Pública ha optat per aquest mecanisme de compensació per a respectar el còmput anual d'hores de treball, informa la Conselleria d'Administració Pública en un comunicat.

D'aquesta forma, l'acord estableix que aquests dies exempts passaran a ser considerats com a dies de lliure disposició i es podran gaudir fins al 31 de desembre.

El Decret 42/2019 també disposava que durant les setmanes de festes s'aplicava una reducció de l'horari laboral, des de les 9 fins a les 14 hores. Aquesta modificació es converteix en una borsa d'hores de deu o de 12 i mitja, segons les característiques del càrrec, que el personal podrà utilitzar al llarg de 2021.

Totes aquestes mesures han comptat amb l'acord unànime de les centrals sindicals amb representació: UGT-PV, CSI·F, Intersindical i CCOO PV.