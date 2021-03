Hace dos semanas, Francisco vio cómo un conflicto del pasado se reabría cuando Naomi Apolinar, la que es legalmente su hija aunque él no la haya reconocido, aparecía en Sálvame a sus 20 años para pedirle que se hiciera la prueba de paternidad. Al día siguiente, fue su madre, Denia, quien acudió al programa, y el cantante estalló contra ella a través de una llamada telefónica en directo.

"A esta señora no la conozco, no la he conocido en la vida. Yo he aceptado lo que la Justicia en su día dijo", dijo entonces el artista. "Nunca ha buscado un padre, busca dinero y tele".

Pero este lunes, Denia Apolinar volvió al programa del corazón para hablar de los problemas que ha tenido todos estos años para recibir la pensión de su hija, algo que el juez le impuso en el 2013, pero él solo envió dinero varios meses: "De repente, de la noche a la mañana, se declaró insolvente".

Sin embargo, la madre llevó a Sálvame los mensajes racistas que supuestamente Francisco le había enviado cuando ella se ponía en contacto con él para pedirle la manutención: "Unga, unga".

.@CarlotaLlauger reacciona a los mensajes racistas de Francisco a la madre de su hija: “Es asqueroso” https://t.co/27BkEdIBpP — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 8, 2021

"Cómase, o lo que quiera hacer, el plátano. A dormir al árbol. Coñazo de animal", le habría respondido el cantante. "Tengo una duda: ¿eres la diosa de Ébano o la diosa del ano?".

"Por favor, señora, usted es de El planeta de los simios. Déjeme en paz y busque en el Bioparc. Váyase a la mierda", continuó. "No me dejan salir de la jaula, ven tú. Tengo una buena banana para ti, gorilona".

Denia no pudo evitar quedarse sin palabras tras recordar toda esta situación, pues estos mensajes no solo le dolieron a ella, sino también a su hija Naomi. Ella entró por videollamada a Sálvame y contó que no conocía todos los mensajes, por lo que estaba llorando al enterarse de todo.

Su madre se vio sorprendida por la presencia de su hija, a la cual no esperaba, y también se emocionó al saber que había escuchado el resto de mensajes. "Me ha impactado bastante y me parece una falta de respeto. Hacia mí, hacia mi madre, hacia la gente que es de mi color", criticó Naomi.

"Lo que me hace pensar es que él no me quiere por mi color. Ya no es el hecho de que él no se quiera hacer una prueba de ADN, sino que no me asume como hija por mi color de piel. Y eso me duele bastante", dijo entre lágrimas la hija no reconocida de Francisco.

Después, Carlota Corredera destacó que había mensajes que no podían emitir porque eran muy fuertes, pero sí mostró otros diferentes: "Tengo un bananón para tu culón. El que te preñó está en el Bioparc. ¡Es igual que usted, señora!".

"Hola putita, yo soy el padre de tu hija. Trabajo en el Bioparc. Ven tonta y te comerás una buena banana", habría dicho el cantante. "Aprende a escribir. ¡Simio analfabeto! Vente al Bioparc, te pondré mirando para África [...] Váyase usted y su hijita al Congo". Naomi no dejaba de llorar al conocer estos insultos racistas y machistas que supuestamente habría mandado el que es su padre legalmente.