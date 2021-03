Calviño acepta elevar a 5.000 millones las ayudas directas a pymes pero Unidas Podemos sigue pidiendo que sean 8.000

El Ministerio de Economía mueve ficha para intentar desbloquear el decreto de ayudas a pymes y autónomos que, en principio, se aprobará este viernes. El departamento que lidera Nadia Calviño ha ofrecido elevar a 5.000 millones de euros la parte del fondo de 11.000 millones destinado a las ayudas directas. Se trata de un incremento importante, ya que hasta este lunes Calviño ofrecía solo 2.000 millones para transferencias. Pero Unidas Podemos sigue considerando insuficiente esta cantidad y mantiene su exigencia de que sean 8.000 los millones destinados a ayudas directas.

El plan de ayudas de 11.000 millones para pymes y autónomos debía haberse aprobado este martes, pero se ha retrasado hasta el viernes y verá la luz en un Consejo de Ministros extraordinario una vez que los dos socios del Gobierno se hayan puesto de acuerdo sobre qué cuantía destinar a ayudas directas a las empresas y también de qué tipo. El presidente,Pedro Sánchez, anunció que serían para pymes y autónomos de los sectores del turismo, hostelería y pequeño comercio,pero Unidas Podemos apuesta por ofrecerlas a todas las empresas, sea cual sea su actividad, siempre que se comprometan a mantener el empleo.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha querido confirmar este martes que la propuesta de ayudas directas sería ya de 5.000 millones en un plan que también constará de un fondo para quitas y otro para recapitalización. Además, habrá también medidas fiscales, apuntan en el Ejecutivo, aunque previsiblemente no dentro de los 11.000 millones.

A pesar de que son evidentes las diferencias entre los dos socios de Gobierno, Montero ha salido a la ofensiva para negar que el retraso se deba a diferencias dentro de la coalición. Según ha dicho en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, únicamente tiene que ver con "cuestiones puramente domésticas y técnicas" y a que tanto ella como Calviño han preferido esperar a que se pronuncien organismos a lo que se pidió opinión. "Está todo decidido, pero faltan los retoques finales", ha asegurado.

Montero ha minimizado el papel de Unidas Podemos en la decisión sobre el fondo de 11.000 millones y ha puesto en duda la credibilidad de las fuentes que en los últimos días han venido informado a los medios de comunicación sobre la batalla entre Calviño y Montero y Unidas Podemos para aumentar las ayudas directasa las empresas. Según ha dicho, son ellas dos las responsables de determinar el reparto de este fondo. "Hay algunos que están interesados en en trasladar motivos que no se corresponden con la realidad", dijo Montero. Poco después, Calviño subrayaba su responsabilidad en el Senado, donde ha advertido de que el reparto de los 11.000 millones "no es una subasta de cantidades, no es una cuestión que se resuelva con un tuit".

Algunos ministros del PSOE, también críticos

Sin embargo y a diferencia de lo ocurrido en otros asuntos, como la ley de vivienda, en esta ocasión las diferencias en el Gobierno no son estrictamente partidistas. Tanto Unidas Podemos como diferentes ministros socialistas -entre ellos José Luis Escrivá (Seguridad Social) o Reyes Maroto (Industria)- se oponen al planteamiento ortodoxo de Economía, que quiere priorizar las recapitalizaciones y las reestructuraciones de deuda en este fondo de 11.000 millones en detrimento de las ayudas directas.

Los planes de Unidas Podemos pasan por seguir presionando dentro del Ejecutivo hasta el mismo viernes, y fuentes de la Vicepresidencia Segunda califican de "insuficiente" la nueva oferta de 5.000 millones de euros en ayudas directas, que siguen siendo menos de la mitad de los 11.000 que tendrá en total el fondo. La posición morada es en este asunto la que más cerca está del sector hostelero y del turístico, que llevan meses solicitando ayudas directas para sobrellevar los perjuicios económicos derivados de la pandemia.

No es que Unidas Podemos considere innecesarios la reestructuración de las deudas del ICO y el mecanismo de recapitalización que plantea Economía. Pero los morados consideran que deben ser instrumentos secundarios en detrimento del fondo de ayudas directas, que para ellos es el verdaderamente prioritario, ya que argumentan que el principal problema de las empresas ahora mismo es de falta de ingresos más que de deuda.