Así es el cambio radical que Rocío Osorno le está dando a su casa de 150 metros cuadrados en Sevilla

Rocío Osorno poco a poco va reformando su casa de Sevilla hasta convertirla en la casa de sus sueños. Ahora esta totalmente centrada en el cambio radical de su cocina, que no duda en compartirlo en sus redes sociales para hacer partícipes a su más de un millón de seguidores.

Desde hace casi un mes y medio, la sevillana actualiza el estado de las reformas que está haciendo mientras comparte imágenes de inspiración para ayudar a sus fans a que se hagan una idea de cómo será su futura cocina.

"El suelo va fuera, todos los muebles también. Aquí irán muebles blancos con encimera de madera. Guardaré las fotos para un antes y un después que vais a alucinar", así explicaba Rocío en unos stories de hace varias semanas sobre el cambio que quiere hacer

'Storie' de Rocío compartiendo imágenes de inspiración. ROCÍO OSORNO / INSTAGRAM

Ahora en sus últimas stories ha vuelto a tener nuevas noticias sobre el estado de la obra: "Si todo va bien, el día 16 la montan. En el último momento he decidido que en vez de inducción voy a poner una placa de fogones de gas. Y me lo pensé mucho porque me da un poco de miedo el fuego con los niños, pero casi todo el mundo me dice que como se cocina ahí, no se cocina en ningún sitio".

Además reconoce que en el último momento le han surgido algunas dudas sobre pequeños detalles: "Cambié alguna cosilla... y los tiradores estoy dudando, unos en forma de concha invertida... pero están un poco vistos".

'Storie' de la cocina actual. ROCÍO OSORNO / INSTAGRAM

Comprada en 2019, la vivienda cuenta con un chalet unifamiliar de 150 metros cuadrados construidos sobre una finca de otros 1.000. "Me encanta vivir aquí", decía la influencer en otros de sus stories.

De momento, la casa de sus sueños está a un paso más de hacerse realidad. A pesar de la espera y el esfuerzo que está suponiendo, Rocío mantiene una actitud positiva: "Están siendo semanas complicadas pero estoy disfrutando mucho viendo como va quedando todo".