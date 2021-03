El IAJ pone en marcha 42 talleres formativos para el alumnado mediador en salud del Programa Forma Joven

Esta formación se dirige a los alumnos de entre tercer de ESO, segundo de Bachillerato y de Ciclos Formativos que se encuentren inscritos como mediadores en salud en sus centros educativos, según ha explicado la Junta en una nota. La actuación se enmarca en el programa para la innovación educativa HHVS Forma Joven en el ámbito educativo, convocado por la Consejería de Educación y Deporte para el curso 2020/2021.

Las formaciones previstas para el alumnado almeriense que arrancan este mes tienen como temáticas 'Enredarse sin violencia', que contará con nueve ediciones de las que dos se realizarán en El Ejido, tres en Roquetas de Mar, dos en Vélez-Rubio, una en Vera y otra en Vícar. El curso 'Uso responsable de las TIC: riesgos y amenazas' llegará a Almería con cinco cursos y otros tres más en Antas, Benahadux y Roquetas de Mar.

El curso titulado 'No apuestes tu futuro' contará con cuatro ediciones en Almería y dos en Antas; mientras que de temática similar, el taller 'Prevención de la adicción al juego y las apuestas online: el juego, ¿diversión o adicción?' se impartirá en Almería, Huércal-Overa, Olula del Río, Pulpí y Vera. Asimismo, 'No me cuentes cuentos' tendrá cinco ediciones en Cantoria, El Ejido, Gádor y en Roquetas de Mar, donde se celebrarán dos de ellos.

Además, para abordar la temática de la sexualidad se llevarán a cabo tres cursos bajo el título 'Comprendiendo las sexualidades' en El Ejido y Roquetas de Mar; otros tres de 'Sexualidad como parte de la vida', también con una edición en El Ejido y dos en Roquetas de Mar; y tres más del curso 'Sexualidad y relaciones igualitarias', con igual distribución que los anteriores.

La asesora de programa del IAJ en Almería, Rosa Maldonado, ha explicado que el objetivo de Forma Joven es "promover entornos y conductas saludables y complementar la formación en valores y en otros aspectos importantes para su desarrollo que reciben los jóvenes estudiantes en los institutos de Educación Secundaria y Bachillerato".

Como novedad este año, los talleres tratarán la temática 'Uso positivo de las TIC. Prevención de las adicciones al juego online'. También, al igual que en otras ediciones, se celebrarán cursos sobre 'Sexualidad y relaciones igualitarias', con contenidos dedicados a la sexualidad como parte de la vida, orientación sexual, prácticas responsables, prevención de riesgos y relaciones igualitarias y afectivas sanas.

Asimismo, se atenderá, a la educación emocional de los jóvenes estudiantes como línea estratégica transversal, dando así respuesta formativa al alumnado en las diversas líneas de actuación en que está estructurado el programa: educación emocional, estilos de vida saludable, sexualidad y relaciones igualitarias y uso positivo de las TIC.