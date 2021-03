PSOE critica que PP y Cs en Diputación no busquen soluciones para evitar el reintegro de cinco millones del PFEA

La diputada provincial del PSOE Desirée Cortés ha lamentado que PP y Cs hayan rechazado una moción en la Comisión de Cuentas y Desarrollo Económico y Productivo en la que se planteaba la creación de una mesa de trabajo junto a la Administración autonómica para tratar de encontrar soluciones favorables que permitan dejar sin efecto dicho reintegro solicitado por la Consejería de Administración Local.

Al respecto, el portavoz del PP en la institución, Francisco Oblaré, ha asegurado que el equipo de gobierno ya lleva tiempo "trabajando" para dar solución a este asunto, tal y como, ha dicho a Europa Press, "se les indicó en el pasado pleno" de febrero. Sí ha rechazado la creación de esta mesa, añadiendo que "no habría mesas suficientes cada vez que solicitamos un reintegro, y con la Junta es igual".

"Estamos ejerciendo nuestros derechos y es un procedimiento con la ley de subvenciones, entendemos que es un convenio de colaboración y a nivel de convenio el tema del cumplimiento tiene otras vías", ha manifestado Oblaré.

La moción de los socialistas también proponía que el gabinete jurídico de la Diputación de Málaga trabaje en encontrar las soluciones encaminadas a evitar la devolución de estos cinco millones, algo que el portavoz 'popular' ha señalado que ya se ha realizado.

Los socialistas han propuesto realizar una auditoría interna que permita mejorar la gestión del PFEA y mejorar los medios técnicos, reforzar la plantilla de personal y mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras adscritos al servicio de este plan."PP y Ciudadanos también han votado en contra de abonar las anualidades del PFEA que aún estén pendientes a los ayuntamientos de la provincia, ya que los atrasos les están provocando una situación de asfixia económica", ha reiterado la socialista.

Cortés ha lamentado que ambos partidos hayan rechazado que la institución, si finalmente tiene que reintegrar esos cinco millones, "negocie un plan de pago y el crédito salga de las aplicaciones de publicidad y propaganda institucional, con el fin de perjudicar los menos posible a los ayuntamientos de la provincia".

La socialista ha afeado el rechazo a las propuestas pese a que en el pasado pleno se aprobó solicitar a la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía que dejara sin efecto la citada reclamación: "Parece que la posición del equipo de gobierno en el pleno fue un paripé y que, en realidad, no hay voluntad ninguna de evitar el reintegro de esta subvención", ha dicho Cortés.

En este punto, el diputado provincial de Fomento e Infraestructuras ha apuntado que la moción del PSOE "pide que hagamos lo que ya estamos haciendo, estamos reuniéndonos -con la Junta- buscando soluciones" y se ha pedido al Gobierno autonómico "que tenga a bien no pedirnos esos fondos del PFEA".

"Le he dejado muy claro al PSOE que nosotros ya hemos cumplido con los ayuntamientos en cuanto a esos fondos, no los han perdido, hemos realizado esas obras, la mano de obra se ha contratado", ha reiterado, añadiendo que los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo, y de Justicia y Administración Local, Juan Marín, "tienen que hacer cumplir la ley, no como el PSOE, que sabemos lo que hacían con los fondos de formación y los ERE y no pedían justificación".

CENTROS DE BELLEZA Y ESTÉTICA

Por otro lado, desde el PSOE han destacado que se ha aprobado por unanimidad su propuesta para reclamar a la Junta de Andalucía que considere a los establecimientos de belleza y estética servicios esenciales.

El diputado provincial del PSOE Manuel Chicón, que ha defendido la iniciativa en la comisión, ha recordado que los cierres decretados en las medidas de contención de la pandemia de la COVID-19 "están significando un duro impacto para los establecimientos de estética y belleza de la comunidad andaluza".

"Mientras que otros centros incluidos por la Junta de Andalucía en el epígrafe IAE 972 'Salones de Peluquería e Institutos de Belleza' pueden abrir al ser considerados servicios esenciales, los establecimientos de estética y belleza se ven en la obligación de cerrar, como ha sucedido durante la última ola de la pandemia", ha lamentado.