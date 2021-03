Investigat l'exalcalde de Sant Antoni de Benaixeve (PP) per presumpta malversació en pagaments d'una empresa municipal

Així es desprèn de la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual el jutge acorda transformar les diligències en procediment davant el tribunal del jurat en ser els fets investigats susceptibles de jutjar-se davant aquest tipus de tribunal. Després d'açò, se seguirà amb la pràctica de les diligències que s'estimen oportú.

En concret, en aquest procediment figuren com a investigats Cañizares -qui també ha sigut investigat en la coneguda com a causa de les assessories-, el secretari de l'Ajuntament de Sant Antoni i un gestor de la mercantil Sabfes. Aquesta empresa, dependent del consistori, es va constituir en 2009 i va cessar la seua activitat al desembre de 2010. En l'actualitat està en liquidació.

Tal com es desprèn de la resolució, en l'actuació d'aquesta mercantil s'ha detectat absència d'acords per a la majoria de les operacions econòmic financeres, sense que conste cap decret o resolució de l'Ajuntament que aprove una despesa per part del mateix; absència de firma en moltes de les factures; i absència de firmes en moltes dels ordes de transferència del consistori.

Així mateix, s'han detectat pagaments realitzats sense consignació pressupostària o existint objecció de legalitat per l'interventor; i pagaments realitzats obviant el principi d'anualitat sense que conste l'existència del perceptiu procediment especial de reconeixement extrajudicial de crèdits.

També hi ha confusió de personalitats entre l'Ajuntament i la mercantil Sabfes i una transferència de 29.514,75 euros l'import de la qual procedia d'un ingrés previ d'un xec en un compte de Bankia de la qual era titular l'empresa i de la qual no constava que s'haguera ingressat en cap compte de la qui fora titular la mercantil. El xec havia sigut emès per l'Ajuntament i figurava en el concepte l'ampliació del capital de la mercantil, una cosa que mai va tindre lloc.