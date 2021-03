Las imágenes de la paliza al Pequeño Nicolás: "¡Ven aquí que te inflo!"

Después de denunciar haber sido agredido por parte de tres jóvenes el pasado domingo, las primeras imágenes de la paliza a Francisco Nicolás -más conocido como el Pequeño Nicolás- han salido a la luz este lunes y en ellas se observa cómo la tensión se va incrementando por momentos.

Según ha contado el propio Francisco Nicolás, todo ocurrió el domingo pasadas las once de la noche a la altura del número 40 del Paseo de la Castellana cuando este salía de cenar de un restaurante junto a dos amigos. Entonces, un grupo de jóvenes le pidió tomarse una foto con él de una forma que Nicolás interpretó como agresiva, por lo que se negó a ello.

En las primeras imágenes del video, que ha revelado en exclusiva Okdiario, se puede observar a Francisco Nicolás con la mano ensangrentada de lo que parece su propia sangre mientras le espeta a uno de sus agresores ataviado con una sudadera negra: "Quédate aquí hasta que venga la Policía".

Entonces se produce un corte en la grabación y se observa como Nicolás se dirige hacia el grupo de los tres agresores, que le reciben con insultos. Uno de ellos le amenaza y golpea el teléfono con el que el agredido está grabando las imágenes: "Que tires para allá, subnormal, ¿a que te rompo el móvil en la cabeza, gilipollas?"

Tras una nueva interrupción en las imágenes, se puede ver de nuevo a un Francisco Nicolás que persigue a otro de los agresores, al que le dice "mira lo que me has hecho... identificado estás", mientras se enfoca a sí mismo sangrando ostensiblemente por la nariz y el labio.

Finalmente y tras un último corte se escuchan de nuevo insultos en los que uno de los agresores amenaza de nuevo al Pequeño Nicolás: "Pero ven aquí hijo de puta. Ven aquí, que te inflo subnormal". El vídeo de apenas un minuto de duración concluye con Francisco Nicolás pidiendo ayuda y agradeciendo a un grupo de trabajadores que intercedió por él.

Según cuenta Okdiario los tres detenidos son unos jóvenes de entre 19 y 21 años naturales de Valencia y Málaga pero que actualmente estudian en Madrid. Han sido puestos en libertado con cargos acusados de un delito de lesiones.

Nicolás contó que todo ocurrió cuando se disponía a coger un taxi y recibió un golpe por la espalda, un momento que no se refleja en las imágenes. "Empezaron a pegarme, era un grupo de 8 o 9 personas. Grabé parte de las agresiones para yo poder identificarles, no tenía nada de ellos. Gracias a Dios pasó una patrulla de la Policía Nacional y se portaron de manera exquisita, me ayudaron mucho hasta que llegó el Samur", indicó. "Estoy en 'shock' todavía, no lo entiendo".