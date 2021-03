Cvirus.- Puig defèn que "l'escassíssim turisme estranger" no és comparable amb la mobilitat entre autonomies

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimarts en una roda de premsa, on ha admès que existeix "una certa incongruència" en alguns espais d'aquest procés, i ha considerat que la reflexió del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, és "prou encertada".

Simón va afirmar aquest dilluns que produeix "incongruències difícils d'explicar" que els estrangers puguen vindre a Espanya però els ciutadans espanyols no puguen moure's entre comunitats autònomes a causa dels tancaments perimetrals.

No obstant açò, Puig ha argumentat que l'objectiu és "limitar al màxim" la mobilitat i espera que siga la "posició unànime" de les comunitats autònomes en aquestes setmanes properes a Pasqua". També ha considerat que caldrà "adequar a les condicions de màxima seguretat i precaució" la mobilitat dins de la pròpia Comunitat Valenciana, encara que ha indicat que no es plantegen noves restriccions.

Respecte al pròxim Consell Interterritorial del pròxim dimecres, la Generalitat mantindrà una "posició ben clara", en favor de "tindre gran contenció en aquest moment". Sobre aquest tema, creu que el tancament perimetral "serveix per a reduir la mobilitat" i que no és una posició "identitarista ni de confrontació amb ningú".

De fet, preguntat per Madrid, ha expressat el seu desig que "més prompte que tard" puguen tornar els madrilenys a la Comunitat Valenciana encara que "ara ni a ells ni a nosaltres ens convenen aquestes situacions".

Respecte a la postura de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, Puig "no va a confrontar", però ha argumentat que les decisions que es prenen a la Comunitat Valenciana "no són tan originals" i són mesures que s'estan implantant a Alemanya, França o el Regne Unit. "Jo no sé qui està fora d'ona", ha agregat.