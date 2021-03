Cvirus.- Barceló assenyala que "fins al moment" s'aplica la mateixa quarantena per als casos de 'soca britànica'

Barceló, en la roda de premsa per a abordar el pla de vacunació previst per a la comunitat educativa, s'ha referit així preguntada per la petició del Col·legi d'Infermeria de València (COEV) d'ampliar la quarantena a 14 dies en els casos de 'soca britànica' davant les "evidències" dels epidemiòlegs que alerten que aquesta variant del Regne Unit, que ja predomina en moltes regions, "està donant càrrega viral elevada durant els dies 11, 12 i 13".

Sobre aquest tema, Barceló ha assenyalat que de moment "no s'ha aplicat una quaranta diferent" als contagis amb la variant anglesa.

D'altra banda, respecte a la petició realitzada per Asindown d'incorporar "urgentment" les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals entre les persones de major prioritat per a rebre les dosis de vacunació que permeta la seua protecció davant la Covid-19 ha aclarit que aquest col·lectiu no està de moment inclòs en l'Estratègia de vacunació.

No obstant açò, ha aclarit que sí que s'inclou els grans dependents i els seus cuidadors, siguen o no professionals, i de fet ha ressaltat que ja està sent inoculats.