Cvirus.- El Consell no es planteja noves restriccions per a Falles i Pasqua però la flexibilització no serà "disruptiva"

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimarts en la roda de premsa que ha oferit juntament amb els consellers de Sanitat i Educació, Ana Barceló i Vicent Marzà, per a presentar el pla de vacunació de la comunitat educativa. El president no ha volgut "avançar res", encara que ha apuntat que dijous es reunirà la comissió interdepartamental.

Per a Puig, "estem en situació no de retrocedir, sinó de poder interpretar el moment i si es pot produir algun tipus de flexibilització", però ha demanat "no frivolitzar i especular".

Segons el president, "no estem en condicions d'obrir davant la incertesa que existeix, més enllà del que siga raonable". Per açò, ha insistit a accelerar la vacunació per a "acabar més prompte que tard amb la pandèmia".