Assistida de matinada una dona de 50 anys per inhalació de fum després d'un incendi en la seua vivenda a Alacant

Els fets han ocorregut passades les 00.30 hores, quan els bombers han rebut un avís en el qual s'alertava d'un incendi en un immoble. Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions completes amb deu efectius de bombers per a sufocar les flames, així com quatre patrulles de Policia Local que van tallar el trànsit de la zona afectada per a coordinar l'emergència, segons ha informat la regidoria de Seguretat en un comunicat.

La ràpida intervenció dels bombers ha evitat que l'incendi es propagara, atés que el focus estava en una de les habitacions. Segons pareix, una espurna va prendre una manta i un balancí de vimen que estaven prop d'una vela encesa, tal com ha manifestat la propietària de la casa.

Com a conseqüència d'açò han cremat tots dos elements, la qual cosa ha generat una intensa fumaguera i un focus de foc. En finalitzar l'extinció, les tasques de la qual s'han perllongat més d'una hora, els efectius han hagut d'utilitzar els grups de Pressió Positiva per a ventilar la vivenda i les estades comunes de l'edifici, escales i passadissos.

Així mateix, els servicis sanitaris han hagut d'atendre la propietària de la vivenda afectada, que ha resultat ferida per inhalació de fum i ha sigut traslladada a l'hospital General.