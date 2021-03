Cvirus.- Puig creu que els 11.000 milions d'ajudes del Govern central seran "fonamentals" per a la recuperació

Així s'ha expressat Puig aquest dimarts durant la roda de premsa de presentació del pla de vacunació a la comunitat educativa, on ha indicat que les ajudes són "molt necessàries", i agregat: "Ens agradaria també que d'eixos recursos, una part fonamental d'ajudes directes puguen estar clarament relacionats amb la nostra capacitat de gestió".

El cap de l'executiu valencià ha destacat el Pla Resistir, engegat al gener pel Consell, que "està avançant de manera adequada", i ha valorat que de les línies que ha plantejat el Govern centrak, "alguna té a veure" amb les del pla valencià.

En línies generals, ha advocat per injecció de capital per a la solvència d'empreses i també per ajudes directes "als qui estan patint més, i vinculades al manteniment de l'ocupació". De fet, ha ressaltat la situació "extraordinària" que està patint el sector turístic.

Per açò, veu "necessari" que per a "empreses que eren viables en el 2019, es puga garantir la seua viabilitat amb l'ajuda del Govern".